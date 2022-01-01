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Алекс Фернс
Алекс Фернс
Alex Ferns
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Алекс Фернс
Alex Ferns
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Дата рождения
13 октября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Алекса Фернса
Родился 13 октября 1968 года. Леннокстаун, Великобритания.
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Фильмография Алекса Фернса
Отступник
драма
2017, Великобритания
5.0
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