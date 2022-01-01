Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ив Монтан
Ив Монтан
Yves Montand
О персоне
Фильмография
Ив Монтан
Yves Montand
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 октября 1921
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
9 ноября 1991
Карьера
Актер
Биография Ива Монтана
Родился 13 октября 1921 года. Монсуммано-Терме, Италия.
Развернуть
Фильмография Ива Монтана
Три места на 26-е
мюзикл
1988, Франция
6.0
Жан де Флоретт
драма
1986, Франция / Италия / Швейцария
8.0
Официант
комедия, мелодрама
1983, Франция
6.0
Выбор оружия
драма, криминал
1981, Франция
6.0
И...как Икар
триллер
1979, Франция
7.0
Угроза
триллер, криминал, боевик
1977, Канада / Франция
6.0
Дикарь
драма, мелодрама, комедия
1975, Франция / Италия
6.0
Сезар и Розали
комедия, мелодрама, драма
1972, Франция / Италия / ФРГ
7.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России