Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Ив Монтан

Ив Монтан

Yves Montand
Ив Монтан
Ив Монтан Yves Montand
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 октября 1921
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
9 ноября 1991
Карьера
Актер
Биография Ива Монтана

Родился 13 октября 1921 года. Монсуммано-Терме, Италия.

Фильмография Ива Монтана
Три места на 26-е
Три места на 26-е
мюзикл 1988, Франция
6.0
Жан де Флоретт
Жан де Флоретт
драма 1986, Франция / Италия / Швейцария
8.0
Официант
Официант
комедия, мелодрама 1983, Франция
6.0
Выбор оружия
Выбор оружия
драма, криминал 1981, Франция
6.0
И...как Икар
И...как Икар
триллер 1979, Франция
7.0
Угроза
Угроза
триллер, криминал, боевик 1977, Канада / Франция
6.0
Дикарь
Дикарь
драма, мелодрама, комедия 1975, Франция / Италия
6.0
Сезар и Розали
Сезар и Розали
комедия, мелодрама, драма 1972, Франция / Италия / ФРГ
7.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши