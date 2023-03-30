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Киноафиша Сериалы Шесть четыре

Шесть четыре (2023 - …)

Six Four
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ITVX
О чем сериал

Действие драматического сериала «Шесть четыре» разворачивается в Глазго, где живет полицейский детектив Кристофер О'Нилл со своей супругой – бывшим офицером полиции Мишель. Дочь пары недавно пропала без вести, и никто не может ничего с этим поделать. Крису не помогают ни профессиональный опыт, ни обширные связи. Однако ему удается установить связь с еще одним, более ранним исчезновением девушки-подростка в Глазго. Копнув глубже, герой обнаруживает серию полицейских ошибок и необузданную коррупцию.

В ролях
В ролях
Ричард Койл
Ричард Койл
Джеймс Космо
Джеймс Космо
Лорни МакФадьен
Лорни МакФадьен
Алекс Фернс
Алекс Фернс
Винетт Робинсон
Винетт Робинсон
Кевин МакКидд
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Шесть четыре»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Шесть четыре - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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