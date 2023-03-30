Действие драматического сериала «Шесть четыре» разворачивается в Глазго, где живет полицейский детектив Кристофер О'Нилл со своей супругой – бывшим офицером полиции Мишель. Дочь пары недавно пропала без вести, и никто не может ничего с этим поделать. Крису не помогают ни профессиональный опыт, ни обширные связи. Однако ему удается установить связь с еще одним, более ранним исчезновением девушки-подростка в Глазго. Копнув глубже, герой обнаруживает серию полицейских ошибок и необузданную коррупцию.