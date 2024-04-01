«Годзилла и Конг: Новая империя»: Рецензия Киноафиши

Одолев Мехагодзиллу, непримиримые враги Годзилла и Конг заключают шаткий мир: радиоактивный ящер остается защищать людей, а огромная обезьяна отныне царствует на территории Полой Земли. Все меняется, когда у Конга начинает болеть зуб. Страдая от нестерпимой боли, гигантская обезьяна выбирается на поверхность. Между тем Годзилла объедается радиации где-то во Франции и ведет себя крайне агрессивно, а из Полой Земли доносится крик о помощи. Разбираться в происходящем поручено доктору Эндрюс (Ребекка Холл) из «Монарха», компанию которой составляют ее приемная дочь Дия (Кэйли Хоттл), ветеринар Трэппер (Дэн Стивенс) и подкастер Берни (Брайан Тайри Генри). Вместе они отправляются вглубь земли, где сталкиваются с невиданной угрозой.

«Новая империя» — пятая часть кинофраншизы MonsterVerse, запущенной совместными усилиями Warner Bros. и Legendary Entertainment десять лет назад. Теперь уже с полной уверенностью можно констатировать, что американская монструозная сага полностью повторяет путь, некогда пройденный самими японцами. Так, запустившие киносериал сольники о Годзилле создавались с серьезной миной и были на редкость тяжеловесными, тогда как «Остров черепа» и последовавшие за ним спин-оффы оказались их полной противоположностью — динамичным, веселым и по-хорошему идиотским аттракционом без лишнего символизма. То есть именно такими, какими они были в Японии начиная с «Конга против Годзиллы» 60-х, разве что с беспрецедентным доселе масштабом.

Годзилла и Конг: Новая империя

За создание дорогущих кроссоверов отвечает Адам Вингард — выходец из инди-сегмента, на старте карьеры отметившийся парочкой первоклассных ретротриллеров и затем прочно обосновавшийся в Голливуде. Отталкиваясь в первую очередь от «Острова черепа», он вместо философской болтовни и библейских аллюзий дает то, за чем зрители и идут на подобное кино, — драки монстров. В динамичном «Конге против Годзиллы» 2021 года виновники торжества поочередно красовались в кадре сразу после вступительных титров (в «Годзилле» (2014) ящера почти не показывали), а первый раунд их противостояния начался всего через полчаса. Вингард с ходу выкрутил градус безумия на максимум: когда к середине фильма персонажи через отсылку к «Космической одиссее» оказывались на просторах Полой Земли, пытаться осмысливать происходящее логически стало попросту бесполезно. Оставалось лишь наслаждаться тем, как Конг голыми руками разрывает доисторических тварей на части и хлещет из оторванных голов зеленую жижу.

Годзилла и Конг: Новая империя

Прямой сиквел «Конга против Годзиллы» выдержан в том же духе. Единственное отличие нового фильма от предыдущего заключается в том, что теперь титульные монстры не враги, а союзники, на что прямо указывает отсутствие «против» в заголовке. Еще в прошлой части величайшие титаны лишь к финалу объединились против общего врага и, камня на камне не оставив от Гонконга, разошлись подобру-поздорову. Сейчас, чисто символически помахавшись близ египетских пирамид, они работают сообща. Их новоявленный соратник — огромная бабочка Мотра, а нынешний противник — Кинг Скара, эдакая злобная версия Конга. Сам экшен, развернувшийся преимущественно в подземном царстве, стал еще мультяшнее. Своей хореографией схватки монстров вновь походят на «Рестлманию», а оторванные конечности так и норовят вылететь за пределы экрана. При этом даже в экшен-сценах назвать кайдзю грозными божествами больше не получится. Годзилла в первой же сцена уничтожает половину Рима, а затем, утомившись, засыпает прямо в Колизее. Граждане же не возмущаются, а, напротив, относятся к нему как к непослушному питомцу, даже не заикаясь о человеческих жертвах. Между тем Конг пусть и боксирует не хуже Майка Тайсона, но напоминает скорее героя семейного мультфильма. В прошлой части примат дружил с немой девочкой и пародировал «Шрека», а тут берется за воспитание мини-Конга — персонажа, эквивалентного сыну Годзиллы из классического кайдзю-сериала Toho. Сцены взаимодействия умилительно вздыхающего квази-отца с непослушным малышом — лучшее, что есть во всем блокбастере.

Годзилла и Конг: Новая империя

На выходе получился честный киноаттракцион, начисто вычищенный от корпоративных интриг и натужной драмы. Поклонникам прошлого фильма серии «Новая империя» точно придется по вкусу, тогда как ценителям серьезного кино о кайдзю (вроде недавней японской «Годзиллы: Минус один») ловить тут абсолютно нечего.