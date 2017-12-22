«Отступник»: Рецензия Киноафиши

Орландо Блум и крест высокого драматизма

Орландо Блум продолжает пробоваться в неожиданных амплуа, осваивая территорию за пределами приключенческого жанра. Вместо драконов и орков, с которыми справлялись оружие и природная харизма, актеру приходится бороться со внутренними демонами и страхами. В новой драме, местами перетекающей в психологический триллер, Блум изо всех сил пытается замазать былой блеск «Властелина колец», «Хоббита» и «Пиратов» обывательской пылью и живописными страданиями. Результат получается довольно любопытный…

Кадр из фильма «Отступник»

Малкольм хорошо выполняет свою работу − без капли сожаления разрушая здания, будь это жилище человека или дом самого Господа. Он давно потерял веру в справедливость и высшие силы, так что легко крушит кувалдой алтарь и снимает со стены покрытого бетонной крошкой Иисуса. Его монотонную рутину разбавляет молчаливые походы к нежно любимой матери, тусклые посиделки в баре и секс в одной позе с барменшой Эммой. Искривленное лицо и порывистые движения выдают борьбу внутренних противоречий, раздирающих его душу. Так что он то спасает жизнь другу, то «натачивает» молот, собираясь убить человека. Как подсказывают редкие реплики, причина таится в детстве, однако что с ним произошло? Какое к этому отношению имеет местный священник? Шанс узнать правду выпадает, когда в кадре появляется проницательный незнакомец...

Кадр из фильма «Отступник»

Браться Шаммасяны, Людвиг и Пол, для которых это лишь вторая работа наверняка были рады участию в своей картине звезды такого калибра. Однако это не гарантирует моментальное ее переключение на волну нового жанра, особенно драмы, где неизбежен постоянный операторский контроль и игра на уровне лица. И если Роберту Паттисону удалось сбросить с себя липкое амплуа героя подростковых мелодрам и прекрасно погрузиться на американское дно в «Хорошем времени», то с Блумом все сложнее. Его страдания получились слишком живописными, красивыми и оттого неубедительными, особенно в самые ответственные моменты, вроде финального разговора с матерью и исповеди. Именно тогда он начинает слишком упорно настаивать на своей игре, что, естественно, вызывает обратную реакцию. В общем, получилась смена трех эмоций − отрешенность, закипающий гнев и боль мучительных откровений. Наверняка Блум способен преодолеть этот «активный» драматизм и найти свой способ отыгрывания подобных ролей, как Уилл Смит или Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, которым пришлось приложить немало усилий, чтобы просто надорвать собственные шаблоны. Но пока poker face и гримасса вселенских мук не вызывают должного отклика.

Кадр из фильма «Отступник»

Сама же картина кажется вполне интересной. Главная причина всей этой рефлексии Малки хранится в черном ящике его замкнутого сознания, не позволяя и нам ее узнать. Саспенс медленно расползается по сюжету, интригуя, но не слишком, избегая какой бы то ни было динамики и оставляя страсти за рамками своего интереса. Особой атмосферы добавляет очевидный символизм, завязанный на религии − начиная от постера, где Блум самоотверженно несет крест, и заканчивая цитатами из Нового Завета.

Единственно непонятным кажется название. В оригинале «Romans» («Послание к Римлянам», фрагмент из библии) отсылает к части, в которой говорится о мести и прощении, но такие тонкие отсылки кажутся довольно сложными для «простых смертных». В случае же с «Отступником» мы видим, что герой не отказывается от прежних убеждений, а скорее возвращается к исходным и обретает новые (говоря проще, отпускает прошлое и верит в будущее). В общем… фильм для поклонников Орландо Блума и камерных драм.

Инна Син

В российском прокате с 22 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Отступник»