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Постер к сериалу Час дьявола
Постер к сериалу Час дьявола
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Киноафиша Сериалы Час дьявола

Час дьявола (2022 - …)

The Devil's Hour
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая женщина по имени Люси Чемберс, которая постоянно встает в 3:33 – время, которое называют «дьявольским часом». Ее маленький сын замкнут в себе и не проявляет никаких эмоций. Дом, в котором живут Люси и ее ребенок, преследуют отголоски прошлой жизни. Неожиданно имя Люси Чемберс необъяснимым образом оказывается связано с чередой чудовищных преступлений. В это время молодая женщина наконец начинает находить ответы на вопросы, которые долгое время от нее ускользали. 

Час дьявола - трейлер
Час дьявола
трейлер
В ролях
В ролях
Питер Капальди
Питер Капальди
Барбара Мартен
Барбара Мартен
Алекс Фернс
Алекс Фернс
Мира Сайал
Мира Сайал
Nikesh Patel
Джессика Рэйн
Джессика Рэйн
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Час дьявола»
TBA
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Час дьявола - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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