В центре событий оказывается молодая женщина по имени Люси Чемберс, которая постоянно встает в 3:33 – время, которое называют «дьявольским часом». Ее маленький сын замкнут в себе и не проявляет никаких эмоций. Дом, в котором живут Люси и ее ребенок, преследуют отголоски прошлой жизни. Неожиданно имя Люси Чемберс необъяснимым образом оказывается связано с чередой чудовищных преступлений. В это время молодая женщина наконец начинает находить ответы на вопросы, которые долгое время от нее ускользали.