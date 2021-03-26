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Постер к сериалу Нерегулярные части
Постер к сериалу Нерегулярные части
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Нерегулярные части
Нерегулярные части (2021 - …) The Irregulars 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

«Нерегулярные части» — британское шоу, снятое в жанре фэнтезийной драмы. Производством сериала занимался стриминговый сервис Netflix. Действие разворачивается в Лондоне девятнадцатого века. Главные герои — уличная банда ребятишек, которые выполняют поручения двух знаменитых сыщиков, персонажей серии романов Конан Дойла – Джона Ватсона и Шерлока Холмса. Таким образом дети помогают раскрывать самые громкие преступления, совершенные в Соединенном Королевстве. Известно, что часть событий сериала будет иметь мистический уклон.

Нерегулярные части - дублированный трейлер первого сезона
Нерегулярные части
дублированный трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Генри Ллойд-Хьюз
Генри Ллойд-Хьюз Sherlock Holmes
Ансу Кабиа
Ансу Кабиа
Джоджо Макари
Джоджо Макари Billy
Таддеа Грэм
Таддеа Грэм Bea
Кларк Питерс
Кларк Питерс Linen Man
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нерегулярные части - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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