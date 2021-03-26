«Нерегулярные части» — британское шоу, снятое в жанре фэнтезийной драмы. Производством сериала занимался стриминговый сервис Netflix. Действие разворачивается в Лондоне девятнадцатого века. Главные герои — уличная банда ребятишек, которые выполняют поручения двух знаменитых сыщиков, персонажей серии романов Конан Дойла – Джона Ватсона и Шерлока Холмса. Таким образом дети помогают раскрывать самые громкие преступления, совершенные в Соединенном Королевстве. Известно, что часть событий сериала будет иметь мистический уклон.