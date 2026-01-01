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Фильмография
Луис Тосар
Luis Tosar
Киноафиша
Персоны
Луис Тосар
Луис Тосар
Luis Tosar
Дата рождения
13 октября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Xustás, Cospeito, Испания
Рост
176 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Луис Тосар
Родился 13 октября 1971 года. Испания.
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