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Луис Тосар
Луис Тосар
Luis Tosar
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Луис Тосар
Luis Tosar
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Дата рождения
13 октября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Луис Тосар
Родился 13 октября 1971 года. Испания.
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Фильмография Луис Тосар
Карантинные истории
комедия
2020, Испания
5.0
Преимущества путешествия поездами
комедия, криминал
2019, Испания
6.0
Юкатан
комедия
2018, Испания
5.0
Ма Ма
драма
2015, Испания
8.0
Апостол
ужасы, анимация
2012, Испания
7.0
Крепкий сон
ужасы, триллер
2011, Испания
7.0
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
драма, биография
2010, Бразилия / Испания
7.0
Камера 211: Зона
боевик, драма
2009, Франция / Испания
7.0
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