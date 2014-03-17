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Постер сериала Вдовец
Постер сериала Вдовец
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Вдовец

Вдовец (2014 - 2014)

The Widower 18+
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Вдовец» – это британский криминальный триллер о современном «Синей бороде», основанный на реальных событиях. Малкольм Вебстер работает медбратом в окружной больнице, но очень любит тратить деньги своей супруги. Когда Клэр выражает недовольство, он подмешивает ей в пищу наркотики. Но перед осмотром женщины у врача Малкольму приходится «избавиться от улик», подстроив Клэр аварию. После смерти жены он наследует ее деньги и уезжает в Новую Зеландию, где знакомится с новой жертвой – Фелисити Драмм.

 

В ролях
В ролях
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
Джеймс Лоренсон
Джон Ханна
Джон Ханна
Кейт Флитвуд
Кейт Флитвуд
Алекс Фернс
Алекс Фернс
Рис Шерсмит
Рис Шерсмит
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вдовец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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