Сериал «Вдовец» – это британский криминальный триллер о современном «Синей бороде», основанный на реальных событиях. Малкольм Вебстер работает медбратом в окружной больнице, но очень любит тратить деньги своей супруги. Когда Клэр выражает недовольство, он подмешивает ей в пищу наркотики. Но перед осмотром женщины у врача Малкольму приходится «избавиться от улик», подстроив Клэр аварию. После смерти жены он наследует ее деньги и уезжает в Новую Зеландию, где знакомится с новой жертвой – Фелисити Драмм.