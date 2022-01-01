Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Петр I: Последний царь и первый император" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Приграничный патруль
Border Patrol

Приграничный патруль,

Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Режиссер
Йоханнес Робертс
Йоханнес Робертс
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Related video
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Приложение киноафиши