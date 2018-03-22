«Незнакомцы: Жестокие игры»: Рецензия Киноафиши

Неоправданная жестокость бытия

Семья останавливается в пустом кемпинге на ночевку. Родители всеми силами пытаются организовать тихий, спокойный семейный вечер, но подростки не вылезают из своих телефонов. Все это приводит к конфликту, разделяющему взрослых и детей. Одни остаются в трейлере, молодежь же решает прогуляться. Они и не подозревают, что за ними наблюдают три «ангела смерти». Для которых не существует слов, логики, мотивов и сочувствия - им просто нравится убивать и доводить своих жертв до исступления. Поэтому четверке героев нужно найти: возможность связаться с внешним миром, ведь их телефоны «незнакомцы» разбивают в самом начале игры, и какое-никакое оружие. Им также нужно попробовать выжить и дать отпор людям, живущим по принципу «а почему бы и нет».

Кадр из фильма «Незнакомцы: Жестокие игры»

Оригинальные «Незнакомцы» Брайна Бертино формата 2008 года были страшненькой историей про пару, которая невовремя решила переночевать в загородном доме. Зрителей все время пугали различными обстоятельствами происходящего, резкими выпадами «незнакомцев» из-за угла и тем, что ничего не было понятно. Нападающие просто делали что хотели, а обитателям дома приходилось им сопротивляться. На тот момент такого засилья «жутиков», как сейчас, не было, - фильм стал живой классикой и отлично отбился в прокате. Продолжения фанатам оригинальной картины пришлось ждать десять лет. Проект замораживался, сценарий переписывался, а режиссеры и актеры менялись как перчатки.

Кадр из фильма «Незнакомцы: Жестокие игры»

Получив финансирование, создатели решили расширить географию и размеры территории, где герои будут пытаться выжить и как-то сопротивляться наглому натиску «незнакомцев». К трем уже привычным маньякам в масках (антагонисты «Тебе конец!» Адама Вингарда и «Дизлайка» Павла Руминова тоже пугали зрителей устрашающими аксессуарами) добавился еще один. Их верный стальной конь – машина, которая гоняет жертв и выглядит так, что кажется абсолютно живым организмом. Они продолжают запугивать жертв сообщениями на стеклах и почтовых ящиках, постоянно стучат, а также задают свой коронный вопрос: «А Тамара дома?». Они стали гораздо лучше разбираться в музыке и гоняются и убивают только под хиты 80-ых годов. Как раз одним из самых запоминающихся эпизодов картины стала драка у бассейна, которая сопровождается хитом BonnieTylor «Total Eclipse Of The Heart».

Кадр из фильма «Незнакомцы: Жестокие игры»

В остальное время, когда зрителей не пугают страшными звуками, звучат мелодии, напоминающие саундтреки из так любимых авторами «Жестоких игр» классических хорроров прошлого века. Героев стало ровно в два раза больше, да и действовать они стали гораздо активнее. Так что в какой-то момент кажется даже, что они могут победить «незнакомцев», но ужастик не был бы ужастиком, если бы продюсеры не оставили возможность для продолжения серии. Несмотря на то что «Жестокие игры» продвигают за счет Кристины Хендрикс («Плохой Санта 2», «Как поймать монстра») и Мартина Хендерсона («Звонок», «Эверест»), главными звездами «Незнакомцев 2» стали, Льюис Пулман («Последствия», «Битва полов»), сын Билла Пулмана, которого должно ждать интересное будущее в кино, и Бэйли Мэдисон («Притворись моей женой», «Не бойся темноты»), которой не впервой бояться всего, что движется.

Кадр из фильма «Незнакомцы: Жестокие игры»

Фильм «Незнакомцы: Жестокие игры» - это привет от хорроров конца 70-ых годов, когда саспенс, атмосферность и общая угнетенность истории играли главенствующие роли. Здесь нет особо кровожадных или откровенно жестоких моментов. Все построено на внутренних переживаниях героев и зрителей, отношениях внутри семьи, попавшейся в ловушку, и «незнакомцах», которые просто получают удовольствие от того, что могут мучить и убивать без каких либо последствий. Благодаря музыке и звукам, постоянно пугающим и держащим в тонусе кинопублику, «Жестокие игры» отлично смотрятся в кино, а их наивность лишь добавляет проекту своеобразности и тем самым отличает от «современных мясорубок».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 22 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Незнакомцы: Жестокие игры»