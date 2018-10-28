TheatreHD: Как важно быть серьезным, 2018

Майкл Фентимэн понравился критикам в 2017 году колючим спектаклем по одной из классических пьес социальной драмы 60-х годов — «Добыче» Джо Ортона, поставленной им в лондонском Park Theatre. Современный репертуар — конёк молодого постановщика, которому доводилось интерпретировать для британской публики пьесы российских драматургов Василия Сигарева и Михаила Дурненкова. Укоренённость режиссера в нашем времени становится очевидной с первых же секунд его версии уайльдовской комедии — в сцене, где молодой лорд Алджернон целует в губы своего слугу Лэйна, после чего принимается комично-агрессивно набивать рот сэндвичами с огурцами. Комедии Уайльда, полные язвительных наблюдений за циничными и двусмысленными нравами викторианского высшего света, идеально подходят для таких трактовок. Сюжет пьесы, по ходу которой Алджернон и его друг Джек меняют социальные маски в поисках выгодных партий для брака, кажется невероятно «продвинутым» даже по сегодняшним, не оглядывающимся на мораль меркам. Например, Джек, будучи в Лондоне, «играет роль» распущенного бонвивана Эрнеста, а отправляясь в загородное имение своей протеже, наследницы крупного состояния Сесили, изображает уже серьезного молодого человека по имени Джон. Алджернон — тоже не ангел: когда он хочет сбежать от очередной пассии, то запросто притворяется, что в деревне живет его друг-инвалид, которого ему жизненно необходимо навестить. Уайльдовские героини — подстать их мужским визави: невеста Джека Гвендолен готова выйти замуж только за мужчину по имени Эрнест, а ее напыщенная маман леди Брэкнелл ни за что не позволит дочери связать себя узами брака с женихом незнатного происхождения. Впрочем, после чехарды неразберих и раскапывания старых семейных тайн всё счастливым образом разрешается в пользу избалованных героев. Вовсю используя навыки работы с современным репертуаром, Фентимэн делает персонажей Уайльда героями дня сегодняшнего. Иногда брутальность и «громкость» поведения таких викторианских героев могут показаться слегка гипертрофированными, а некоторые детали их интерьеров – вроде картины, изображающей обнаженных борцов а-ля «Влюбленные женщины» Кена Расселла — чуть абсурдными. Однако, именно такое комическое зашкваливание и придает спектаклю свежую остроту. В конце концов, Оскар Уайльд особенно близок современной публике тем, что он никогда и ничего не стеснялся. При поддержке отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве Четвертый спектакль театрального сезона Оскара Уайльда, затеянного бывшим художественным руководителем театра «Глобус» Домиником Дромгулом, — ядрёная постановка комедии «Как важно быть серьезным». Молодой режиссер Майкл Фентимэн оставил викторианские декорации оригинала, но осовременил нравы героев пьесы.