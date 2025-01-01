Меню
Киноафиша Персоны Наталья Кудряшова Награды

Награды и номинации Натальи Кудряшовой

Венецианский кинофестиваль 2018 Венецианский кинофестиваль 2018
Best Actress
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2021 Кинофестиваль Кинотавр 2021
Специальный диплом жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2015 Кинотавр 2015
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2015 Берлинале 2015
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
