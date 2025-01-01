Меню
Наталья Кудряшова
Награды
Награды и номинации Натальи Кудряшовой
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Натальи Кудряшовой
Венецианский кинофестиваль 2018
Best Actress
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Специальный диплом жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2015
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2015
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
