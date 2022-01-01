Российский сериал «Шпион» – это история о двойном агенте. Под видом аналитика Андрея Рыбина скрывается американский шпион, которого четверть века назад отправили в Россию. Здесь информатор встретил девушку своей мечты, женился на ней и воспитал ребенка. Он успел проникнуться любовью к стране, которая тепло его встретила, а главное, подарила семью. Но теперь Рыбину необходимо защитить своих близких и самого себя. Для этого мужчине предстоит найти выход из непростого положения, в котором он оказался.