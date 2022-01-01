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Киноафиша Сериалы Шпион
Шпион (2021 - …) Шпион
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Первый канал
О чем сериал

Российский сериал «Шпион» – это история о двойном агенте. Под видом аналитика Андрея Рыбина скрывается американский шпион, которого четверть века назад отправили в Россию. Здесь информатор встретил девушку своей мечты, женился на ней и воспитал ребенка. Он успел проникнуться любовью к стране, которая тепло его встретила, а главное, подарила семью. Но теперь Рыбину необходимо защитить своих близких и самого себя. Для этого мужчине предстоит найти выход из непростого положения, в котором он оказался. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Наталья Кудряшова
Наталья Кудряшова
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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