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Киноафиша Новости В Шанхае пройдут съемки российского фильма «Ненормальный»

В Шанхае пройдут съемки российского фильма «Ненормальный»

21 июня 2023 11:43
В Шанхае пройдут съемки российского фильма «Ненормальный»

Картина о юном музыканте, отправившемся на престижный конкурс в Китай

Кинокомпании «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Централ Партнершип» и «Кинослово» объявили о том, что в Шанхае стартовали съемки российской музыкальной драмы «Ненормальный». Данный фильм является первым за четыре года иностранным проектом, производство которого проходят на территории Китая.

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о мальчике, страдающем редким генетическим заболеванием. Однажды его родители замечают, что состояние их сына поразительным образом улучшается во время занятия музыкой, и решают нанять для него репетитора для занятий. Через несколько лет юноша оттачивает свое мастерство до мирового уровня и отправляется на престижный музыкальный конкурс в Шанхай.

Главные роли в ленте исполнят Александр Яценко, Илларион Маров, Наталья Кудряшова и Надежда Маркина.

Постановкой занимается Глеб Орлов, наиболее известный по приключенческому фильму «Либерея: Охотники за сокровищами» и спортивной драме «Поддубный». Первый блок съемок прошел в Новосибирске. Изначально создатели ленты планировали провести вторую часть съемок в США, но позже изменили свой выбор в пользу Китая.

Дата выхода «Ненормального» на данный момент неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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