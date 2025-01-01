Меню
Персоны
Алексей Герман-младший
Награды
Награды и номинации Алексея Германа-младшего
Награды и номинации Алексея Германа-младшего
Каннский кинофестиваль 2021
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Лучший режиссер
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Best Debut Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2011
Премия "Горизонты" за лучший короткометражный фильм
Номинант
Премия "Горизонты" за лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005
Приз жюри конкурса "Почтальоны"
Победитель
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
Гран При
Номинант
Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2015
Золотой берлинский медведь
Номинант
