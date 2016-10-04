«Зоология»: Рецензия Киноафиши

Наташка бежала, хвостиком махнула…

В прокат выходит отечественная картина «Зоология» от автора нашумевшего «Класса коррекции» Ивана Твердовского. Не так давно фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах, а затем отправился покорять другие ведущие мировые фестивали, включая известные киносмотры в Торонто и в Сан-Себастьяне. И это не удивительно, ведь с такой лентой иначе быть не могло.

Вторая полнометражная работа режиссёра расскажет непростую историю, в которую попала работница зоопарка Наташа. Достаточно одного взгляда, чтобы понять – ей срочно необходима помощь. В довольно зрелом возрасте Наташа всё ещё живёт с мамой, коллеги в открытую источают колкости, а внешний вид героини только лишь подчёркивает её неуверенность в себе. Но вдруг то ли боги, то ли черти услышали этот крик о помощи и послали Наташе самый настоящий хвост. И как раз в это же время в округе стали ходить слухи о хвостатой женщине, которая одним своим взглядом приносит несчастья. Но только в главной героине, наоборот, после неожиданного приобретения просыпается воля к жизни.

Кадр из фильма «Зоология»

Когда автор снимает свой второй фильм после прогремевшего на всю страну и далеко за её пределами дебюта, то сравнения избежать не удастся. И тут возможны следующие варианты, какой окажется картина: сильнее, слабее или на уровне предыдущей. В случае с «Зоологией» она не только не уступает, но и по насыщенности превосходит своего предшественника. И если «Класс коррекции» был фильмом громким, то «Зоология» получилась очень тихой, но при этом более содержательной. Первый фильм Твердовского рассказывал о любви и замкнутом мире отдельной группы лиц, во второй работе он уже исследует один большой мир одного маленького человека и говорит о любви к себе.

Кадр из фильма «Зоология»

Кстати, главную героиню поклонники творчества режиссёра могли наблюдать ещё в «Классе коррекции». Там она сыграла мать колясочницы Лены. Поначалу кажется, что в «Зоологии» она будто перевоплотилась в тот же образ, однако же по мере развития сюжета Наташа преображается и влюбляет в себя своей детской простотой, наивностью и искренним смехом. Хвост в картине также сыграл немаловажную роль, ведь он отвечает за все те комплексы, которые практически любой человек так тщательно прячет от окружающих. В итоге и героиня, и зритель должны прийти к пониманию того, что не стоит их стесняться, и главное – суметь найти в себе силы показать их миру.

Без проникновенной любовной линии, как это стало ясно после второго фильма, режиссёр никак не может обойтись. В обеих его картинах между героями есть определённая преграда. Тогда это было инвалидное кресло, сейчас это, разумеется, хвост. В «Зоологии» молодой врач становится тем самым человеком, который готов не только принимать это дополнение к Наташе, но также любить его и считать неким продолжением её сущности. Но только тут возникает вопрос о том, способен ли вконец загнанный и закрытый человек поверить в искренность другого. Или же превосходства любви и в этот раз от Твердовского ждать не стоит? Ответа далее не последует во избежание спойлеров, но ясно одно – режиссёр создаёт романтику, которой не существует более ни у кого.

Кадр из фильма «Зоология»

И даже в таком, казалось бы, замкнутом на комплексах и внутреннем мире одного человека фильме, Твердовскому удаётся усмехнуться над общественными пороками. В этот раз он издевается над отечественной медициной, доводя до абсурда пороки этого института и тем самым внедряясь в доверие к зрителю, которому эти ситуации покажутся знакомыми. Да и другие проблемы, которые он ставит в фильме, уж слишком понятны каждому, а в главной героине и вовсе доведены до гротеска.

Картина Твердовского представляет собой тот вид искусства, в котором всё дозволено и где найдётся место любой, даже самой дикой фантазии. И это очень смело, так как часто у подобных полётов воображения находится армия возмущённых зрителей, обвиняющих кино в извращённости. Но в этой самой «извращённости» и есть вся прелесть «Зоологии».

Кадр из фильма «Зоология»

Трошина Олеся

В российском прокате с 24 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Зоология»