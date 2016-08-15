«Хит»: Рецензия Киноафиши

Большие надежды

Юля и Катя – молодые провинциалки, приехавшие в Москву с желанием прославиться. Юля хочет стать известным архитектором, Катя – певицей. О нескольких днях из жизни этих не знакомых друг с другом девушек и рассказывает фильм, ставший полнометражным дебютом видеопродюсера телеканала «Дождь» Маргариты Михайловой.

Не новую, в общем-то, тему стараются раскрыть со свежей стороны – однако, увы, все попытки ограничиваются визуальными ходами. Ночные виды столицы и креативные пространства, столь любезные хипстерскому сердцу, безусловно, радуют глаз, но дальше дело не идет. Смешанные с образцами андеграундной музыки, они словно существуют сами по себе. Некая надежда возлагается на ту самую песню которая должна круто изменить жизнь персонажей. В финальных сценах этот хит, разумеется, споют и он «выстрелит», но… совершенно неясно, почему ему приписали эту чудодейственную силу – причинно-следственные связи безнадежно затерялись.

Кадр из фильма «Хит»

Это слабое место коснулось практически всех героев – так, вначале героине Сони Озеровой будто бы кровь из носу нужно признаться в любви однокурснику, то позже девушка скажет, что никто ей не нужен, а хочет она лишь творить – строить большие дома. Если это идея эгоизма в творчестве, то подана она неуверенно. То же самое можно отнести к персонажу Алены Томийцевой – он раскрыт еще меньше, – а может быть и введен, только для того, чтобы существовал тот самый судьбоносный хит. Так или иначе, главным этот образ называться не может.

Не лучше обстоят дела со второстепенными персонажами-друзьями девушек. Они заброшены абсолютно и остаются не более чем условностями, среди которых разыгрывается действие, местами очень искусственное. В этом смысле ситуацию вытягивают взрослые герои (Юлия Ауг и Юрий Чурсин сыграли влюбленных). Сама по себе их история вполне хороша, однако в контексте фильма тоже страдает от общей невнятности.

В целом же вкусная картинка, динамичная музыка, молодость и красота героев дадут приятное эстетическое впечатление – однако от недоумения по окончании просмотра это не спасает.

Александра Подольникова