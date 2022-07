«Городские птички»: Рецензия Киноафиши

Совсем уж не жестокий городской романс

Тёплое, совершенно невинное и воздушное, даже слегка наивное, подобное первому поцелую, кино о трёх взрослых девушках, которые не потеряли веру в настоящую любовь, и стараются сохранить на неё право в безумном мегаполисе, где судьбы людей переплетаются по совершенно безумным законам. По сути, фильм состоит из трёх отдельных новелл с абсолютно разными героинями, чьи взгляды и подход к жизни имеют диаметрально противоположный характер. Однако, все они, как повторяют на протяжении фильма несколько несвязанных между собой героев, готовы к «расширению вселенной» и верят в силу случая, которая неизменно приведёт к счастью.

Такой, например, перед нами предстаёт Маша (Евгения Афонская) – рыжеволосая, чуть полноватая и рассеянная сотрудница детского издательского дома. Несмотря на нелепую ситуацию, когда после очередного корпоратива девушка просыпается с похмелья в боксёрском клубе, она всё же понимает, что спас от холодной смерти её никто иной, как рыцарь в боксёрских перчатках и широкой спиной. Окрылённая грёзами о новой любви, Мария полна решимости начать заниматься боксом, да и вообще чем угодно, лишь бы прекрасный спаситель узнал её. Но новое спортивное увлечение и неутолимая жажда быть любимой в очередной раз докажут, что судьба — удивительно странная штука.

А вот героиня Анны Воркуевой Настя — свободомыслящая и креативная натура — давно уже не ищет новой компании, но измена её молодого человека Романа (Филипп Авдеев) заставляет задуматься о крепости их отношений. Поэтому обманутая и оскорблённая Анастасия даёт себе полный карт-бланш, заперев вторую половинку на балконе, и проводит день в компании друга Ромы (Артём Сучков) и его мнительной инфантильной девушки (Елена Махова). Настя пытается найти в себе верный ответ: что такое измена и можно ли её простить?

И уж совершенно романтичная и непосредственная Рита (Евгения Громова). Она — администратор в хостеле, очень любит современную инди-музыку и не прочь совершать маленькие глупости. Всё это позволило ей растопить сердце туриста из Норвегии, чья последняя ночь в Москве заставила влюбиться не только в Красную площадь и дедушку Ленина, а сама Рита посмотрела на себя и свои мечты с новой неожиданной стороны.

А ведь не случайно «Городские птички» должны были стать непосредственной, пропитанной тонкими материями картиной, где всё зло заведомо прощено, а мелочи жизни не приносят страданий. Ведь режиссёром картины выступила молодая и талантливая Юлия Белая, выпускница ВГИКа, чей дебют отметили на фестивале «Движения» сразу тремя наградами: за режиссуру, лучший женский ансамбль и призом зрительских симпатий. И правда, не полюбить этих героинь и всё, что происходит вокруг них, просто невозможно. Каждая разворачивающая сцена наполнена искромётным и неординарным юмором, тонкой иронией и светлым фатализмом. Однако в противовес романтизму 19 века современные московские реалии, по взглядам Белой, говорят о том, что всё будет хорошо, и вселенная воздаст каждому — нужно только поверить, что вселенная постоянно расширяется.

Параллельное повествование и подвижная, но лёгкая съёмка с рук буквально разрушает стену между миром кино и зрителем: и вот мы уже сами начинаем наполнять собственный микрокосмос. Вспоминаем, что мы свободные люди, а быть взрослым — это не только скучать на работе и встречаться в баре с друзьями, но и верить в маленькие чудеса, даже если их приходится придумывать на ходу.

Да, неискушённому зрителю вполне «Городские птички» может показаться довольно странным и местами даже скучным фильмом из-за отсутствия заскорузлого трагизма, душещипательной драмы и сумасшедшего экшена. Вместо этого львиную долю полуторачасового метра занимают отточенные едва ли не до совершенства нетривиальные диалоги о простых и вечных вещах, живая игра талантливого актёрского состава, которые не стесняются быть счастливыми, и какая-то еле ощутимая магия. Скорее всего, «Городские птички» — это своеобразный манифест режиссёра. Светлая песнь жизни, сопровождаемая современными мотивами музыкальных групп Pompeya, Валентин Стрыкало, On The Go и других мастодонтов инди-музыки, и ода юности, где возможно всё. Как советуют герои, вы только откройте сердце и сразу всё поймёте.

Евгений Антипин

В российском прокате с 15 декабря

