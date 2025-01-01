Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Полиция Майами
Полиция Майами
Untitled Miami Vice Film
Напомним о выходе в прокат
криминал
драма
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
США
Год выпуска
2027
Премьера в мире
6 августа 2027
Дата выхода
6 августа 2027
США
Производство
Universal Pictures
Другие названия
Miami Vice
Режиссер
Джозеф Косински
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
