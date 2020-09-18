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Постер к сериалу Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
Постер к сериалу Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
Постер к сериалу Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
Постер к сериалу Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода (2020 - …) Jurassic World: Camp Cretaceous 6+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 19 часов 36 минут
О чем сериал

Дариус — молодой любитель динозавров и первый победитель vr-игры о них. Приз — путешествие на остров «Мир Юрского периода», о котором мальчик давно мечтал. Теперь он один из шести участников экспериментального летнего Лагеря Мелового периода. Впереди сплошные восторги и увлекательные открытия, но именно в этот момент происходят трагические события одноименного фильма. Группа детей оказывается сама по себе. Единственный шанс выжить — объединиться, чтобы преодолеть опасности и попытаться успеть выбраться с опасного острова.

Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода - трейлер четвертого сезона
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеймс Арнольд Тейлор
Джеймс Арнольд Тейлор
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Рейни Родригес Sammy Gutierrez
Пол-Микель Уильямс
Шон Джамброун
Шон Джамброун Ben Pincus
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 11 эпизодов
 
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 12 эпизодов
 
Новости о сериале
Продюсер «Мира Юрского периода» ответил, возможен ли выпуск четвертой части и телесериала в рамках франшизы
Продюсер «Мира Юрского периода» ответил, возможен ли выпуск четвертой части и телесериала в рамках франшизы
Вышел первый трейлер четвертого сезона мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Вышел первый трейлер четвертого сезона мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Кадры из сериала
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