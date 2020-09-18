Дариус — молодой любитель динозавров и первый победитель vr-игры о них. Приз — путешествие на остров «Мир Юрского периода», о котором мальчик давно мечтал. Теперь он один из шести участников экспериментального летнего Лагеря Мелового периода. Впереди сплошные восторги и увлекательные открытия, но именно в этот момент происходят трагические события одноименного фильма. Группа детей оказывается сама по себе. Единственный шанс выжить — объединиться, чтобы преодолеть опасности и попытаться успеть выбраться с опасного острова.