Глен Пауэлл маскируется ради возвращения в спорт в трейлере сериала «Чад Пауэрс»

Стрим-сервис Hulu представил трейлер комедийного сериала об американском футболе «Чад Пауэрс» во главе с Гленом Пауэллом («Я не киллер», «Смерч 2»). Сезон включает шесть эпизодов. Премьера первых двух состоится 30 сентября. Последующие серии будут выходить еженедельно по вторникам.

В центре сюжета — Расс Холлидей (Пауэлл), который некогда был звездой американского футбола на уровне колледжа, но из-за непростительной ошибки во время решающей игры на его многообещающей карьере был поставлен крест. В том матче Холлидей вырвался вперед и был готов принести своей команде победу, но начал пижонить и не заметил, что выронил мяч. В результате победу одержал противник. Спустя почти десять лет Холлидей узнает, что его бывшая команда объявила набор новых игроков. Вдохновившись фильмом «Миссис Даутфайр», герой решает загримироваться и возобновить футбольную карьеру под именем Чад Пауэрс. В итоге ему действительно удается вернуться на поле.

Актерский состав дополнили Перри Мэттфелд, Стив Зан, Квентин Плэр, Винн Эверетт, Фрэнки А. Родригес и другие. Пауэлл не только исполнил главную роль, но также выступает исполнительным продюсером, а также сценаристом и шоураннером наряду с Майклом Уолдроном.