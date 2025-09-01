Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Глен Пауэлл маскируется ради возвращения в спорт в трейлере сериала «Чад Пауэрс»

Глен Пауэлл маскируется ради возвращения в спорт в трейлере сериала «Чад Пауэрс»

1 сентября 2025 14:41
Глен Пауэлл маскируется ради возвращения в спорт в трейлере сериала «Чад Пауэрс»

Комедия об американском футболе в духе «Миссис Даутфайр».

Стрим-сервис Hulu представил трейлер комедийного сериала об американском футболе «Чад Пауэрс» во главе с Гленом ПауэлломЯ не киллер», «Смерч 2»). Сезон включает шесть эпизодов. Премьера первых двух состоится 30 сентября. Последующие серии будут выходить еженедельно по вторникам.

В центре сюжета — Расс Холлидей (Пауэлл), который некогда был звездой американского футбола на уровне колледжа, но из-за непростительной ошибки во время решающей игры на его многообещающей карьере был поставлен крест. В том матче Холлидей вырвался вперед и был готов принести своей команде победу, но начал пижонить и не заметил, что выронил мяч. В результате победу одержал противник. Спустя почти десять лет Холлидей узнает, что его бывшая команда объявила набор новых игроков. Вдохновившись фильмом «Миссис Даутфайр», герой решает загримироваться и возобновить футбольную карьеру под именем Чад Пауэрс. В итоге ему действительно удается вернуться на поле.

Актерский состав дополнили Перри Мэттфелд, Стив Зан, Квентин Плэр, Винн Эверетт, Фрэнки А. Родригес и другие. Пауэлл не только исполнил главную роль, но также выступает исполнительным продюсером, а также сценаристом и шоураннером наряду с Майклом Уолдроном.

Фото: Hulu
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Читать дальше 28 августа 2025
Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» Читать дальше 1 сентября 2025
Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах Читать дальше 1 сентября 2025
Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси» Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси» Читать дальше 29 августа 2025
Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента Читать дальше 29 августа 2025
Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Читать дальше 28 августа 2025
Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Читать дальше 28 августа 2025
Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Читать дальше 28 августа 2025
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше