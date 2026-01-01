Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Глен Пауэлл
Награды
Награды и номинации Глен Пауэлл
Glen Powell
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Глен Пауэлл
Золотой глобус 2026
Лучший актёр в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2025
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить