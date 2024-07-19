«Смерч 2»: Рецензия Киноафиши

Кейт в компании лучших друзей гонялась за смертельными торнадо в родной Оклахоме. В рамках обучения на метеоролога девушка работала над способом усмирить смерчи, но ошибки в расчетах стоили жизней ее близких. Пять лет спустя она мучается от вины выжившего, заточив себя в офисе, но старый приятель Хави предлагает ей вновь вернуться на поле боя. Его команда получила спонсирование на использование технологий по более точному измерению торнадо, чтобы научиться заблаговременно предупреждать местных жителей о надвигающейся катастрофе.

Как и в фильме 1996 года , одной группе научных исследователей противостоит другая. У ее руля находится Тайлер — красавчик-ковбой, лезущий в самое пекло ради просмотров на своем популярном канале. Парень оказывается квалифицированным метеорологом и белым спасителем, а не глупым простаком, каким его видит команда Хави. Несмотря на некоторую глубину, подаренную сценаристами, Глен Пауэлл не может разгуляться в этой роли и вновь продемонстрировать свою убийственную харизму уровня недавнего «Я не киллер» . Актер выступает лишь поддержкой для Дэйзи Эдгар-Джонс и победителем конкурса мокрых маек.

Смерч 2

На второстепенных ролях мелькает внушительное количество восходящих звезд. Тут и обладатель Каннской ветви как лучший молодой актер прошлого года Дэрил Маккормак, и «маленькая ведьма» Кирнан Шипка , и новый Супермен перезапуска вселенной DC Дэвид Коренсвет , но у них от силы пара минут экранного времени. Удивительно, как при выборе уже совсем недешевых для работы звезд, создателям не пришло в голову потратиться на камео Хелен Хант — главной героини «Смерча». Ее научные достижения в картине не упоминаются, хоть сам аппарат Дороти в кадре присутствует, а ее колллегам — покойным Хоффману и Пэкстону — не решаются сделать даже неглубокий реверанс. Так что российская локализация «Смерч 2» оказывается в корне неверной: картина не является прямым продолжением оригинала. Это именно «Смерчи» — ремейк, снятый по тем же лекалам, но с продвинутыми технологиями.

Смерч 2

Современная графика рисует гораздо более разрушительные торнадо, оставляющие от пригородов лишь щепки, но если последствия выглядят впечатляющими, то сами смерчи не внушают того же трепета из-за съемки либо слишком отдаленной, либо сосредоточенной на лицах героев, которые морщатся от потоков ветра. Загоняя себя в столь опасные встречи со стихией, метеорологи оправдывают это желанием помочь людям и несколько раз за фильм спасают жизнь незнакомцам. Почему в районе, подверженном постоянным атакам стихии, нет ни знаний о правилах безопасности, ни погребов в домах, ни защищенных подвалов в общественных местах — вопрос без ответа.

Когда же герои не гоняются на пикапах за смертью, режиссер Ли Айзек Чун с любовью исследует американскую глубинку: родео, ковбойские шляпы, придорожные отели. Чун сыскал славу трепетной автобиографической историей «Минари» о корейских фермерах в погоне за американской мечтой, потому силе природы он всегда предпочитает фокус на человеческих отношениях. Режиссер задается вопросами об изменении климата, вводит линию с коварным предпринимателем, наживающимся на дешевой земле после штормов, но злободневные идеи быстро выбрасываются из сюжета.

Смерч 2

К ремейку «Смерча» отнеслись с чрезмерной серьезностью: в нем нет присущего оригиналу глупого юмора о летающих коровах, нет сексуального напряжения с его разрядкой, а ощутить пронизывающий ветер можно лишь с привилегией просмотра в IMAX, но «Смерч 2» выполняет главную цель — стать летним блокбастером, в охлаждающей компании которого можно на пару часов укрыться от жары.