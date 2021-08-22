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Постер к сериалу Чепелуэйт
Постер к сериалу Чепелуэйт
Постер к сериалу Чепелуэйт
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3 постера
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Киноафиша Сериалы Чепелуэйт
Чепелуэйт (2021 - …) Chapelwaite 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Epix
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Чепелуэйт» — новый американский сериал, снятый в жанре хоррора. В основу сюжета шоу лег рассказ короля ужасов Стивена Кинга. Действие происходит в Америке середины девятнадцатого века. Бывший военный Чарльз тяжело переносит кончину любимой супруги. Вместе со своими детьми он перебирается в старинный фамильный дом, расположенный в штате Мэн. По ходу развития событий герой знакомится с собственным наследием и вступает в схватку с темными силами, которые захватили его дом. Неожиданно на помощь Чарльзу приходит гувернантка по имени Ребекка, которая мечтает написать книгу о поместье Бунов.

Чепелуэйт - дублированный трейлер
Чепелуэйт
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Стивен Кинг
Стивен Кинг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди Captain Charles Boone
Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир Rebecca Morgan
Дин Армстронг
Дин Армстронг
Дженнифер Энс
Дженнифер Энс
Сирена Гуламгаус
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чепелуэйт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Чепелуэйт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Хоррор-сериал «Чепелуэйт» с Эдрианом Броуди получит второй сезон
Хоррор-сериал «Чепелуэйт» с Эдрианом Броуди получит второй сезон
Кадры из сериала
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