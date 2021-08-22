«Чепелуэйт» — новый американский сериал, снятый в жанре хоррора. В основу сюжета шоу лег рассказ короля ужасов Стивена Кинга. Действие происходит в Америке середины девятнадцатого века. Бывший военный Чарльз тяжело переносит кончину любимой супруги. Вместе со своими детьми он перебирается в старинный фамильный дом, расположенный в штате Мэн. По ходу развития событий герой знакомится с собственным наследием и вступает в схватку с темными силами, которые захватили его дом. Неожиданно на помощь Чарльзу приходит гувернантка по имени Ребекка, которая мечтает написать книгу о поместье Бунов.