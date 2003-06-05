«Как отделаться от парня за 10 дней»: Рецензия Киноафиши

Каждый фильм это отражение нашей жизни, работа над ошибками, иногда чужими, а иногда собственными. Но куда интереснее, когда это делается с юмором.«Как отделаться от парня за 10дней»- это инструкция от обратного.

Она – Энди Андерсон, симпатичная, миловидная девушка ( Гвинет Пэлтроу отдыхает)журналистка одного из глянцевых журналов для женщин, ведущая колонку«полезные советы для женщин»: как заболтать гаишника или… как избавиться от парня за 10дней. А осталось ей только выбрать жертву эксперимента, для чего она с подругами отправляется в бар.

Он - Бенджамин Барри, рекламный агент, его конек: реклама спортивных снаряжений и пива, умеет готовить одно блюдо, но на девушек это действует и вообще он не глуп и довольно хорош собой. Для того чтобы продвинуться по карьерной лестнице и начать уже заниматься рекламой драгоценностей, он был вынужден заключить пари с двумя бизнес-хищницами, что в него влюбиться девушка за 10дней.

Спор с двух сторон заключен, только вот цели у каждого диаметрально противоположны. Начинается тихая битва двух полов. Кто кого? Каждый не знает о намерениях другого.С помощью советов и учась на ошибках своих подруг, Энди начинает операцию (кому нужно могут воспользоваться):

1.Капризничайте, да побольше, побольше. Всплакните невзначай, просто так, да не две-три капли, а навзрыд и погромче.

2.Дом холостяка - это святое, но не для нас. Для святотатства потребуется: зубная щетка, гигиенические прокладки, крема всякие. И обязательно захламить всю ванну. Для спальни достаточно нежно-розового покрывала на кровать и куча плюшевых игрушек.А для завершения этого акта вандализма потребуется цветок. Назовем его «папоротником нашей любви». Мы то, конечно знаем, что он обязательно засохнет, так что это еще один повод на будущее поскандалить.

3.К чему мужчины относятся трепетней всего? Глупый вопрос, конечно к своему мужскому достоинству. А как они любят давать ему всякие прозвища! Лев, тигр или еще как-то, не помню. Но мы назовем его, например,… «принцесса Софи». Правда мило? Его реакция нас ждать не заставит.

4. Второй дом для холостяка – это его работа. Придется наведаться и туда, но не с пустыми руками. Надо нашего милого приодеть во что-нибудь такое…(во что там рабочие одеваются?) что-то такое клетчатое. За одно познакомиться с его друзьями и рассказать им, что он тебе про них говорил.

5.Мужчины бояться, а особенно холостяки со стажем, разговоров про женитьбу и будущих детей. За чем нам пустые разговоры!? Мы сделаем альбом с фотографиями нашей свадьбы, дома, детей.

6.У каждого мужчины есть свои мужские увлечения: спорт или рыбалка. Делаем все возможно и невозможное, чтобы он пропустил матч по футболу или там по баскетболу. В самый ответственный момент попросим попить или вообще переключим на другую программу. Это будет как нож в сердце.

7. Сходите в кино. Какая «Матрица» и «терминатор»? Мелодрама. Да, это то, что нужно! Да поскучней и, чтобы видели раз так 10.

8. Спровоцируйте драку с каким – нибудь другим объектом, относящегося к виду мужчин. Пусть покажет, на что он способен ради вас.

9. Вы не были еще на мальчишнике?!? Обязательно посетите столь увлекательное сборище. Ухаживайте, участвуйте в разговоре с его друзьями.

10.И наконец, напроситесь в гости к его маме.Эти и другие вредные советы помогут вам быстрее избавиться от объекта под названием «мужчина» или наоборот привлечь его :).