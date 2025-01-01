Спектакль На всякого мудреца

Меню
Все, что осталось от Островского после встречи с Богомоловым
Постановка
Театр Наций 18+
Продолжительность 200 минут
Возраст 18+
О спектакле

Константин Богомолов переосмыслил классическую пьесу Островского

В Государственном театре наций состоится спектакль режиссера Константина Богомолова по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Этот яркий и актуальный проект перенесет поклонников театра в мир современной российской элиты.

Сюжет и новые горизонты

Главный герой постановки — бедный молодой человек Егор Глумов, который мечтает подняться по социальной лестнице с помощью своего богатого дядюшки. В этом адаптированном варианте пьеса Островского становится сатирой, в которой персонажи — чиновники, олигархи и представители поп-культуры — выглядят нелепо в своих попытках казаться осведомленными и утонченными. Спектакль затрагивает тему утраченной любви и стремления к успеху любой ценой.

Творческий подход Константина Богомолова

Константин Богомолов — художественный руководитель Театра на Малой Бронной и известный своими радикальными постановками как в России, так и за рубежом. Ранее он обращался к сатирическим романам, таким как «Гаргантюа и Пантагрюэль», но в этот раз выбрал пьесу Островского. Режиссер отмечает: «Я нежно люблю Александра Островского, но давно не ставил его пьес. И вот появилась прекрасная возможность зайти на эту территорию». Он смешивает оригинальный текст с современными реалиями, добавляя элементы из произведений многих других авторов, что делает спектакль особенно актуальным.

Темы и мотивы спектакля

Помимо сатирического взгляда на жизнь российской элиты, содержание спектакля поднимает более глубокие вопросы о любви и человеческих отношениях. Несмотря на постоянные разговоры о сексе, персонажи оказываются в мире, где царит безразличие. Стремление «прыгнуть из грязи в князи» становится иллюстрацией нашего времени. Такой подход делает спектакль одновременно смешным и трогательным.

Не упустите возможность увидеть эту актуальную интерпретацию классической пьесы, которая откроет перед вами новые грани знакомых сюжетов и актуальную социальную сатиру.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Константин Богомолов
Константин Богомолов
Александр Новин
Александр Новин
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Александр Семчев
Александр Семчев
Исполнители
Александр Волочиенко
Лера Горин
Кирилл Трубецкой
Александр Шумский
Альберт Газарян

Помощь с билетами
Январь
18 января воскресенье
19:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
Фотографии

На всякого мудреца На всякого мудреца На всякого мудреца На всякого мудреца На всякого мудреца На всякого мудреца

