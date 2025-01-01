Спектакль Кто боится Вирджинии Вулф?

Спектакль в Государственном театре наций: «Кто боится Вирджинии Вулф?»

В Государственном театре наций состоится спектакль по пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?». Эта психологическая драма, получившая Премию «Тони» за лучшую пьесу, стала хитом Бродвея в шестидесятые годы и до сих пор пользуется популярностью.

Сюжет и персонажи

Действие пьесы разворачивается вокруг профессорской четы Джордж и Марта, которые пригласили к себе на ночь молодую пару — преподавателя биологии Ника и его жену Хани. Гостям предстоит оказаться в сложной этической ситуации, когда они становятся невольными участниками семейных конфликтов, пьяных разговоров и откровений, способных разрушить души каждого из персонажей.

Каждое действие пьесы приводит к обострению чувств и экзистенциальным переживаниям героев. Как отмечает режиссер Данил Чащин, «герои пытаются возбудить себя на жизнь, реанимировать свои отношения и не дать своим чувствам атрофироваться». Однако эта игра может привести к фатальным последствиям.

Творческая команда

Спектакль поставил Данил Чащин, для которого «Кто боится Вирджинии Вулф?» стал вторым проектом в Театре Наций после «Живого Т.» в 2021 году. Режиссер отмечает, что в этой пьесе основной акцент сделан на взаимодействии актёров, и он с гордостью говорит о «отличном кастинге». Роль Джорджа исполняет народный артист России Евгений Миронов, а роль Марты — заслуженная артистка России Агриппина Стеклова. Роли Ника и Хани играют Александр Новин и Мария Смольникова.

Интересные факты

Пьеса «Кто боится Вирджинии Вулф?» была написана Эдвардом Олби, который является трехкратным лауреатом Пулитцеровской премии. Эта драма стала одним из наиболее значимых произведений абсурдистской драматургии, а фильм по ее мотивам с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном завоевал пять премий «Оскар».

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение театрального искусства и насладиться качественным актерским мастерством.