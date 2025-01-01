Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кто боится Вирджинии Вулф?
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кто боится Вирджинии Вулф?

Спектакль Кто боится Вирджинии Вулф?

По пьесе Эдварда Олби
Постановка
Театр Наций 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль в Государственном театре наций: «Кто боится Вирджинии Вулф?»

В Государственном театре наций состоится спектакль по пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?». Эта психологическая драма, получившая Премию «Тони» за лучшую пьесу, стала хитом Бродвея в шестидесятые годы и до сих пор пользуется популярностью.

Сюжет и персонажи

Действие пьесы разворачивается вокруг профессорской четы Джордж и Марта, которые пригласили к себе на ночь молодую пару — преподавателя биологии Ника и его жену Хани. Гостям предстоит оказаться в сложной этической ситуации, когда они становятся невольными участниками семейных конфликтов, пьяных разговоров и откровений, способных разрушить души каждого из персонажей.

Каждое действие пьесы приводит к обострению чувств и экзистенциальным переживаниям героев. Как отмечает режиссер Данил Чащин, «герои пытаются возбудить себя на жизнь, реанимировать свои отношения и не дать своим чувствам атрофироваться». Однако эта игра может привести к фатальным последствиям.

Творческая команда

Спектакль поставил Данил Чащин, для которого «Кто боится Вирджинии Вулф?» стал вторым проектом в Театре Наций после «Живого Т.» в 2021 году. Режиссер отмечает, что в этой пьесе основной акцент сделан на взаимодействии актёров, и он с гордостью говорит о «отличном кастинге». Роль Джорджа исполняет народный артист России Евгений Миронов, а роль Марты — заслуженная артистка России Агриппина Стеклова. Роли Ника и Хани играют Александр Новин и Мария Смольникова.

Интересные факты

Пьеса «Кто боится Вирджинии Вулф?» была написана Эдвардом Олби, который является трехкратным лауреатом Пулитцеровской премии. Эта драма стала одним из наиболее значимых произведений абсурдистской драматургии, а фильм по ее мотивам с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном завоевал пять премий «Оскар».

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение театрального искусства и насладиться качественным актерским мастерством.

Режиссер
Данил Чащин
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Александр Новин
Александр Новин

Купить билет на спектакль Кто боится Вирджинии Вулф?

Помощь с билетами
Январь
16 января пятница
19:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
от 1000 ₽
17 января суббота
19:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
от 1000 ₽

Фотографии

Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф?

В ближайшие дни

Ищу мужа
12+
Комедия
Ищу мужа
6 января в 19:00 КЦ ЗИЛ
от 1000 ₽
Страна происхождения
16+
Драма
Страна происхождения
4 февраля в 19:30 Среда 21
от 2000 ₽
Багдадский вор и черная магия
12+
Мюзикл Премьера
Багдадский вор и черная магия
13 декабря в 12:00 Театр им. Маяковского
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше