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Постер к сериалу Пробуждение
Постер к сериалу Пробуждение
Постер к сериалу Пробуждение
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Киноафиша Сериалы Пробуждение
Пробуждение (2021 - …) Пробуждение 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис IVI
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Пробуждение» — новый российский сериал, в основу которого легло одноименное американское шоу с Джейсоном Айзексом. В центре событий оказывается майор Павел Фролов, который страдает амнезией после жуткой автомобильной аварии. Главный герой как бы зависает между двумя разными реальностями — в одной из них в ДТП погиб его любимый сын, а в другой — умерла жена. Павел упорно не может понять, какая из этих реальностей настоящая, а какая — всего лишь дурной сон? По ходу развития событий главный герой также пытается распутать сложнейшие преступления, с которыми сталкивается на работе.

Пробуждение - трейлер
Пробуждение
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Александр Робак
Александр Робак
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пробуждение - Сезон 1 Сезон 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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