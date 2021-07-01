«Пробуждение» — новый российский сериал, в основу которого легло одноименное американское шоу с Джейсоном Айзексом. В центре событий оказывается майор Павел Фролов, который страдает амнезией после жуткой автомобильной аварии. Главный герой как бы зависает между двумя разными реальностями — в одной из них в ДТП погиб его любимый сын, а в другой — умерла жена. Павел упорно не может понять, какая из этих реальностей настоящая, а какая — всего лишь дурной сон? По ходу развития событий главный герой также пытается распутать сложнейшие преступления, с которыми сталкивается на работе.