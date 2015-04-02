Меню
Киноафиша
Трейлеры
Восьмерка. Трейлер
Восьмерка. Трейлер
Дата публикации: 14 февраля 2014
Восьмерка
– Любовь без тормозов становится причиной смертельной схватки между четверкой молодых парней из спецназа и бандой, которая держит в страхе весь город.
Развернуть
khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Редкостный неуд. Учитель снова разочаровывает.
2 апреля 2015, 12:51
5.6
Восьмерка
криминал, драма, 2013, Россия
