Восьмерка - трейлер
Восьмерка. Трейлер

Восьмерка. Трейлер

Дата публикации: 14 февраля 2014
Восьмерка – Любовь без тормозов становится причиной смертельной схватки между четверкой молодых парней из спецназа и бандой, которая держит в страхе весь город.
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Редкостный неуд. Учитель снова разочаровывает.
5.6 Восьмерка
Восьмерка криминал, драма, 2013, Россия
