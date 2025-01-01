Меню
Жюли
Киноафиша Жюли

Спектакль Жюли

По пьесе Августа Стриндберга «Фрекен Жюли»
Постановка
Театр Наций 18+
Возраст 18+
О спектакле

Трагедия и социальные конфликты на сцене Государственного театра наций

В Государственном театре наций пройдет спектакль режиссера Джеймса Нобо по пьесе Августа Стриндберга «Фрекен Жюли». История разворачивается в ночь на Ивана Купала и рассказывает о сложных отношениях между аристократкой Жюли и её лакеем Жаном. Эти отношения представляют собой символ социального конфликта, обостренного классами.

Талантливый режиссёр из ЮАР

Джеймс Нобо – художественный руководитель Joburg Theatre, Roodepoort Theatre и Soweto Theatre. Его работы получили множество наград, а стиль исполнения – уникальны и привлекают искушенную театральную публику. В «Фрекен Жюли» Нобо исследует трагическую историю отношений, в которой отражены вечные темы класа, амбиций и социальных различий.

Глубокий смысл пьесы

«Для меня эта пьеса особенно интересна тем, что она затрагивает важную тему отношений между представителями разных социальных слоев. Она отражает ситуацию, когда одни люди воспринимают свою судьбу как обыденность, а другие становятся мечтателями с амбициями. Этот феномен универсален и наблюдается по всему миру, отражая человеческую природу», – говорит Джеймс Нобо.

Уникальная интерпретация

Хотя классическая версия «Фрекен Жюли» состоит из трёх персонажей, Нобо добавляет в спектакль шестерых танцовщиков, которые выступают как немые свидетели событий, напоминая древнегреческий хор. Их присутствие обогащает постановку и создает атмосферу социального наблюдения, что особенно актуально в эпоху социальных сетей.

Награды и признание

Спектакль уже был отмечен наградами на 30-й театральной премии «МК» в номинациях «Лучший спектакль. Малая сцена» и «Лучшая женская роль» (Ольга Лерман). Это подтверждает высокий уровень артистизма и значимость темы, что делает постановку обязательной для посещения любителями театра.

Выражаем благодарность Анне Лифиренко за помощь в подготовке проекта.

Режиссер
Джеймс Нобо
В ролях
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Александр Новин
Александр Новин
Серафима Гощанская
Серафима Гощанская

Декабрь
17 декабря среда
20:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
от 7500 ₽

