Дата публикации: 9 декабря 2015
Без комментариев – Немецкий юноша Томас, обработанный исламскими радикалами и становится одним из ваххабитов под именем Хамза, а его история, показывает как легко молодому человеку попасть под влияние людей, кажется, желающих ему добра, а в реальности просто использующих доверчивых юношей, для того чтобы нести смерть и разрушение ни в чем не повинным гражданам. История службы русских разведчиков Алексея Басаргина и его друга Дмитрия Родина идущих по следу боевиков, рассказывает о буднях простых и честных парней, искренне выполняющих свою работу.
6.0 Без комментариев
Без комментариев военный, драма, 2014, Россия
