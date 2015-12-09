Без комментариев
– Немецкий юноша Томас, обработанный исламскими радикалами и становится одним из ваххабитов под именем Хамза, а его история, показывает как легко молодому человеку попасть под влияние людей, кажется, желающих ему добра, а в реальности просто использующих доверчивых юношей, для того чтобы нести смерть и разрушение ни в чем не повинным гражданам.
История службы русских разведчиков Алексея Басаргина и его друга Дмитрия Родина идущих по следу боевиков, рассказывает о буднях простых и честных парней, искренне выполняющих свою работу.
