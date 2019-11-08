«Руководство по сексу на втором свидании»: Рецензия Киноафиши

Райан тяжело переживает разрыв с подругой. Даже несмотря на боль, причиненную изменой, у него никак не получается оставить в прошлом их долгие отношения. Он продолжает слать смс бывшей, не теряя надежд вернуть былое счастье. Вытащить из этого состояния его пытается лишь друг, заставляющий затворника пойти в клуб. Вечер не проходит бесследно, и Райан знакомится с Лорой. Она столь же неудачна в любви и старается избежать одиночества, цепляясь за любой, даже самый безумный шанс. Несколько коктейлей у барной стойки оборачиваются отличным вечером, сохранившимся в памяти лишь отрывками. Теперь Лору и Райана ждет следующие испытание – второе свидание и огромное количество советчиков, рассказывающих, как именно нужно провести новую встречу.

Довольно быстро свидание выходит из-под контроля и превращается в камерный «Американский пирог» с британским душком. Герои взяты прямиком из подростковой комедии, не претерпев особых изменений. Одни привычно поражают своей неловкостью, другие перегибают с уверенностью, но главное – постоянно разговаривают и думают исключительно о сексе. На нем замыкается все: сюжет, шутки и характеры. Даже локации следуют этому принципу. Магнитом мыслей и действий ожидаемо становится спальня, в которой и происходит большая часть общения неуверенной парочки. Здесь рождаются и главные проблемы: «куда положить руку», «как правильно лечь на кровать и удержать ее в пресловутой комнате», «в какую чашку налить алкоголь», «какой фильм лучше включить», «почему он на меня еще не запрыгнул». Окружающий мир как будто не предполагает иных мыслей в головах 25-летних. Никто из персонажей не пытается найти реальные проблемы, ставя в приоритет исключительно секс, как единственную панацею. В конце все, конечно, перевернется с ног на голову, помогая Райану и Лоре познать истинные чувства, но их тоже придется закрепить непременно в постели.

«Руководство по сексу на втором свидании»

Наблюдать за этим просто скучно. Нам предлагают смеяться над глупыми подкатами, выпячиванием мужественности, слишком узкими женскими джинсами, презервативами и небритой зоной бикини, вызывающей ужас у ее обладательницы. Сопровождается это актерскими кривляньями, не вызывающими улыбки. Главные герои уже давно не подростки, правда, напоминает об этом лишь физический возраст. Их поведение и отсутствие жизненных перспектив кричат о затянувшемся периоде эмоционального взросления. Почти всю картину мы вынуждены видеть подобную неловкость, созвучную с дискомфортом. Неожиданно в комедии срабатывает противоположный эффект. Парочке хочется лишь сочувствовать, узнать об их детских травмах, искалечивших две похожие жизни, а затем взять обоих за руку и отвести на сеанс групповой психотерапии. Возможно, именно на подобных встречах получилось бы отыскать больше забавных ситуаций, но даже остановившись в небольшой спальне авторы проглядели очевидное. История создана для разговора о сложностях токсичных взаимоотношений и давлении общества на одиноких людей, но создатели не замечают подобных тем, пытаясь неуклюже прикрыться табличкой с надписью «комедия», лишив фильм любой глубины.

Не вышло даже с саундтреком. Единственной знакомой песней станет хит Bloodhound Gang «The Bad Touch» из тех же нулевых, под которую начнутся титры и нарезка неловких сцен секса. В этот момент любые оправдания окончательно растворяются в аккордах, заставляя вспомнить клип с перевозбужденными обезьянами, видимо, ставший еще одним источником вдохновения. «Руководство по сексу на втором свидании» очень плоская и не смешная картина, буквально иллюстрирующая свое название. Следовать подобным советам можно лишь от противного, а еще лучше просто воздержаться.

Константин Киценюк