Награды и номинации Джордж МакКэй

Награды и номинации Джордж МакКэй

George MacKay
Награды и номинации Джордж МакКэй
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Мужское откровение
Победитель
BAFTA 2014 BAFTA 2014
EE Rising Star Award
Номинант
Берлинале 2014 Берлинале 2014
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
