«Мюнхен. На грани войны»: Рецензия Киноафиши

1932 год. Лучшие друзья из Оксфорда – британец Хью (Джордж МакКэй), немец Пауль (Яннис Нивенер), мечтающий о лучшем будущем для Германии, и его девушка Лена (Лив Лиза Фрис) – попивают шампанское и, возможно, сами того не осознавая, прощаются со своей молодостью. Шесть лет спустя мир окажется встревожен планами Гитлера по вторжению в Чехословакию. В то время как Хью является личным секретарем премьер-министра Чемберлена, Пауль вовлекается в тайный заговор оппозиции по аресту фюрера. Вскоре бывшие друзья сталкиваются на экстренной конференции в Мюнхене, где каждый из них пытается предотвратить надвигающуюся бурю.

Мюнхен. На грани войны

История, которая начинается как ода юности, быстро сменяется на отображение сложных геополитических махинаций. Жизнь отдельно взятых молодых людей хорошо олицетворяет культурный фон Европы той эпохи – тучи постепенно сгущаются, и искренний смех остается где-то позади. Режиссер картины Кристиан Швохов, известный в первую очередь по сериалу «Корона», создает сугубо политическую ленту, лишь изредка обращая внимание на личную жизнь своих героев.

Первые несколько минут зритель наблюдает за метаниями Хью – между теплыми объятиями жены и вечно требующим его присутствия Даунинг-стрит. Довольно быстро долг перед страной одерживает победу над обязанностями мужа и отца, и Хью оказывается в эпицентре событий. Они с Паулем – отпечаток поколения, единственной возможностью которого было выбрать реакцию на происходящее в мире. Раз за разом молодые люди пытаются убедить начальство сменить курс и прислушаться к их словам – в руки Пауля попадают документы, разоблачающие истинные цели Гитлера. Чувствуя, что они сами являются последней преградой на пути к войне, героям остается только наблюдать, как их правительства вступают в одну из самых темных глав мировой истории. Зрительское знание того, что именно произойдет дальше, нисколько не умаляет драматизм фильма, поскольку ему удается уловить настроения и вибрации времени перед началом войны – страх одних и воодушевление других.

Мюнхен. На грани войны

Ключевым моментом картины являются осторожные дебаты Хью и Пауля с уставшим и смиренным Чемберленом. Здесь едва ли найдется место драме маленького человека, которая, бесспорно, могла бы придать сюжету уместную интимность. Но режиссера интересует нечто более масштабное – необъяснимое зло, просачивающееся в мирную жизнь всего человечества, и дипломатические игры, от которых зависит судьба миллионов.

Для некоторой категории зрителей фильм может показаться недостаточно захватывающим или динамичным. «Мюнхен. На грани войны» действительно берет, в первую очередь, своими диалогами, в которых необходимость политической сдержанности соседствует с мучительной тягой противостоять краху. Рассказывая историю, знакомую каждому, фильм предназначен скорее любителям военной хроники, где каждое событие имело огромный вес, а отчаянный шаг одного человека мог поменять ход событий.