«Волк»: Рецензия Киноафиши

Молодой человек Джейкоб (Джордж МакКэй) уходит ночью из дома и бродит голым по лесу. У него редкое заболевание — видовая дисфория, из-за которой люди считают себя животными. Джейкоб, например, волк. Родители отправляют юношу в специальную клинику, где жестокий доктор (Пэдди Консидайн) опытным путем доказывает своим пациентам, что они не могут жить как попугаи или белки. И вроде бы Джейкоб пытается признать свою человеческую сущность. Но ночами волк снова вырывается на свободу. Тем более что его поддерживает живущая здесь же дикая кошка (Лили-Роуз Депп).

Первый и главный обман «Волка», который может как разочаровать, так и заинтриговать зрителя, — жанр этого фильма. Ироничное описание и даже трейлеры намекают, что в картине должно быть много юмора. Однако обитающая в Ирландии итальянка Натали Бьянчери сняла не просто аналог «Лобстера» (в котором при всей мрачности чувствовалась сатира). Она превратила странную историю в инди-драму, в которой можно рассмотреть сразу несколько весьма острых тем.

Возможно, самое удивительное в этом сюжете то, что болезнь героев реальна. Бьянчери даже подумывала рассказать о ней в документалке. Но, к счастью, все же склонилась к художественному повествованию. «К счастью» – потому что такой подход дает гораздо больше возможностей для самовыражения.

Волк

Режиссер, она же и сценаристка, словно выворачивает идеи упомянутого «Лобстера» наизнанку. Там люди должны были принять свою животную сущность. Здесь от нее вынуждают отказаться. Причем самыми жестокими способами: доктор буквально упивается своей властью, демонстрируя превосходство человека над остальными видами животных. Кажется, что он говорит только правду: юноша, считающий себя белкой, не может залезть на дерево, а девочка-попугай не полетит, если выпрыгнет из окна.

Но на самом-то деле врач и с реальными животными поступает ничуть не лучше (дождитесь сцены с настоящим волком). Ему просто нравится показывать себя сильнее и умнее других. Очень уж напоминает типичное поведение альфа-самца. В то время как его подчиненные старательно не замечают насилия, прибавляя громкость музыки и заставляя пациентов продолжать танец — как же актуально выглядит игнорирование произвола власть имущих.

Выбор между животным и человеческим в этом фильме неоднозначен. И это, возможно, отличает «Волка» от множества подобных картин о внутреннем конфликте. В первую очередь потому, что часть пациентов, в их числе и Джейкоб, сами искренне сомневаются, кем же они хотят быть. И старательный, словно настоящий пес, обитатель лечебницы будет всем доказывать, что перестал быть немецкой овчаркой. До очередного срыва, конечно.

Ведь на самом деле это выбор не между цивилизацией и дикостью, а между искренностью и подавлением. Здесь странным образом «Волк» даже обгоняет все того же «Лобстера» (от аналогий избавиться невозможно): у Лантимоса герой так толком и не понимал, где ему лучше. В картине Бьянчери даже по виду и поведению Джейкоба чувствуется, когда он раскрывает свой потенциал. Джордж МакКэй в последние годы окончательно закрепил за собой статус ярчайшего характерного актера и, что важно, мастера перевоплощений (и это при таком выразительном лице). Достаточно вспомнить финал «Обители теней», где он отыгрывал сразу нескольких персонажей. И, конечно, «1917», чуть ли не полностью выстроенный на его таланте.

Волк

В «Волке» он играет буквально двух противоположных героев. Днем Джейкоб — замкнутый, молчаливый и почти безэмоциональный пациент. Ночью же он действительно превращается в волка. Актер меняется без графики и костюмов, только лишь языком тела, двигаясь как реальное животное. И тут невозможно не отметить и отличную физическую форму МакКэя, и проработку его пластики. Над последней составляющей потрудился знаменитый Терри Нотари, который сам ненадолго заглядывает в фильм. Этот мастер вместе с Энди Серкисом когда-то придумывал движения приматов в новой «Планете обезьян», да и вообще прославился имитацией поведения реальных и вымышленных животных.

Второй наиболее удачный участник каста — Лили-Роуз Депп. Увы, ей редко выпадают достойные роли, да и здесь персонаж этой актрисы все же остается фоновым. Но ее необычная внешность идеально подходит для образа дикой кошки. Хотя именно в этой героине скрыт еще один интересный подтекст: пока всех заставляют адаптироваться к «обычному» миру, она стремится к более интересным проявлениям личности. Пусть даже сама не чувствует того же, что окружающие.

Если вы ждете от фильма бодрого темпа, неожиданных поворотов и яркого юмора — «Волк» все же не для вас. Это медленная и слегка безумная драма, построенная на игре нескольких харизматичных актеров, фантасмагоричном, но очень жизненном сюжете и чисто человеческой трагедии. Пусть даже главный герой — волк.