«Обитель теней»: Рецензия Киноафиши

Птицы в клетке

В большом доме на отшибе живут трое подростков и малыш. Они ведут тихий образ жизни, стараясь лишний раз не выходить в большой мир. У них давно все просчитано и распределено, вот только призрак на чердаке иногда пугает их по вечерам. Поэтому по всему по всему дому у них завешаны зеркала, чтобы не видеть того, что происходит у тебя за спиной. Ребятам предстоит столкнуться с призраками прошлого, чтобы рассчитаться с теми, кто в настоящем обещает раскрыть их тайну местным жителям. Им придется что-то придумать, иначе их попробуют отнять друг у друга, а это окончательно разобьет их неокрепшие сердца.

Кадр из фильма «Обитель теней»

По вечерам дети играют в солдатиков, а когда их что-то пугает, они перемещаются в «крепость» - безопасное место с граммофоном, чья музыка успокаивает ребят и позволяет пережить еще один день. Их дом напоминает проект Алехандро Аменабара «Другие», а параллельно разбивающиеся линии прошлого и настоящего, это прямо «Оно» Стивена Кинга. На самом деле, отличительной чертой «Обители теней» от всего остального является характерный стиль дуэта режиссера Хуана Антонио Байоны и сценариста Серхио Х. Санчеса, до этого сделавших «Приют» и «Невозможное», махнулись ролями, но их общее желание рассказать историю взросления и перехода во взрослую жизнь, проявилось здесь еще острее. «Лемони Сникет: 33 несчастья» так и просятся быть упомянутыми, потому что только там дети точно также подвергались постоянно каким-то опасностям. А общая стилизация и небольшая цветокоррекция, больше всего напоминает фильм «Лобстер» Йоргоса Лантимоса.

Кадр из фильма «Обитель теней»

Главное, что привлекает к проекту до его просмотра, - это актерский состав. Старший мальчик Джордж МакКэй хорошо известен фестивальной публике, благодаря проектам «Гордость» и «Капитан Фантастик». Его сестру сыграла Миа Гот – супруга Шайа Лабафа и звезда картины «Лекарство от здоровья». А их брат – звезда хитового сериала «Очень странные дела» - Чарли Хитон. Соседскую девушку воплотила на экране звезда «Сплита» и «Ведьмы» Аня Тейлор-Джой. Каждому здесь достались образы не похожие на то, что им давали до этого играть. В «Обители теней» им удалось показать всю гамму эмоций, которыми они обладают и доказать, что способны работать без большого количества спецэффектов и огромного бюджета.

Кадр из фильма «Обитель теней»

Создатели выбрали иной путь, они не пугают, как их голливудские коллеги, напрямую показывая ужасы. Для испанцев психологизм важнее всего, нагнетая атмосферу, сужая пространства и отпуская в путь самого беззащитного из героев, они тем самым легко «разбрасывают» по залу ловушки, в которые легко попасться, а благодаря неспешности повествования, в итоге там окажутся буквально все, кто пришел на фильм. Плюс твисты и неожиданные игры с давно закрепленными в жанре вещами - и получается, что «Обитель теней» - это тот самый теневой игрок кинопроката, про который мало кто слышал, но работает он лучше большинства блокбастеров, а пугает гораздо эффектнее и внушительнее любого хоррора последнего времени.

Кадр из фильма «Обитель теней»

«Обитель теней» - это великолепная игра - обмани себя сам, когда зрители миллион раз обманываются во время просмотра, постоянно строя догадки и предположения, что же случится дальше и как закончится столь запутанная история. Создателям удалось создать атмосферу крошечного мира благодаря ненавязчивой операторской работе и саундтреку, который пробивается в самые глубины сознания людей, пришедших в кинозал. Картина держит до самых финальных титров, заставляя оборачиваться в креслах и отчаянно переживать за тех, кто на киноэкране борется за жизни своих близких. А главное, просто невыносимо ждать следующего проекта Серхио Х. Санчеса, очень уж складно и дерзко у него получается обманывать зрителей и преподносить им совсем не то, на что можно было рассчитывать перед просмотром.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 16 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Обитель теней»