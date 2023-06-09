Эндрю Кодзи демонстрирует чудеса боевых искусств в трейлере третьего сезона «Воина»

Стриминговый сервис Max выпустил полноценный трейлер третьего сезона бойцовской драмы «Воин», главную роль в которой играет Эндрю Кодзи. В представленном ролике обрисованы новые дилеммы главного героя, а также показаны мафиозные разборки. Особо внимательные должны заметить мимолетную экшен-сцену со звездой боевиков Марком Дакаскосом.

Сериал повествует о дележке сфер влияния в китайском квартале Сан-Франциско в конце XIX века. В центре сюжета — переехавший из Китая в Америку мастер боевых единоборств А Сама (Кодзи). Он невольно вовлекается в местные междоусобицы. Во втором сезоне Сама оказывается по разные стороны баррикад с родной сестрой Мэй Лин (Дайян Доан). В свежих сериях Мэй Лин пытается укрепить свою значимость, а Сама старается найти новые способы для выживания в городе, из-за чего ему придется неоднократно пустить в ход свои крепкие кулаки. Их семейный конфликт разбавляют враждебно настроенные власти города и недовольные ирландские рабочие.

Сериал вдохновлен рукописями Брюса Ли. Исполнительными продюсерами адреналиновой экшен-драмы выступают режиссер «Форсажей» Джастин Лин и создатель «Банши» Джонатан Троппер. В остальной актерский состав вошли Джо Таслим, Оливия Ченг, Джейсон Дж. Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер III, Джоэнна Вандерхам, Том Уэстон-Джонс, Хун Ли, Кристиан Маккэй, Стив Пак, Челси Мюрхэд и другие.

Премьера третьего сезона «Воина» состоится 29 июня.