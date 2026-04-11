Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Отверженные»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
Киноафиша
Фильмы
Тайлер Рейк: Операция по спасению 3
Тайлер Рейк: Операция по спасению 3
Extraction 3
США / боевик, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Места съёмок
В ролях
Крис Хемсворт
Tyler Rake
Идрис Эльба
Alcott
Голшифте Фарахани
Nik Khan
Эйнар Харальдссон
Patrick Newall
Seb
Пирс Броснан
Ма Дон-сок
Chi Lewis-Parry
Джо Таслим
Сиена Агудонг
Jennie Pines
Jungle Woman
Режиссер
Сэм Харгрейв
Сценарист
David Weil
,
Ande Parks
,
Джо Руссо
,
Anthony Russo
,
Fernando León González
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
AGBO, Netflix Studios, Wild State
Другие названия
Extraction 3, Resgate 3, Tyler Rake: A kimenekítés 3., Tyler Rake: Extraction 3, إكستراكشن 3
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 15 октября 2026
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Новости о фильме
11 апреля 2026 14:00
Абсолютный хит Netfilx «Тайлер Рейк» получит третью часть: что ждет героя Хемсворта на этот раз
Сюжет пока скрывают.
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чудо-юдо
Отзывы
2026, Россия, семейный
Рождение империи
Отзывы
2026, Россия, драма, исторический
Клэйфейс
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези
Битва моторов
Отзывы
2026, Россия, приключения, биография, драма
Сказка о потерянном времени
Отзывы
2026, Россия, фэнтези
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Морозко
Отзывы
2026, Россия, семейный
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Барашек Шон и чудище лохматое
Написать отзыв
2026, Великобритания, анимация, комедия, семейный
Сумерки. Сага. Новолуние
Рецензия
Отзывы
2009, США, фэнтези, мелодрама
Руки вверх 2
Отзывы
2026, Россия, биография
Обитель зла
Рецензия
Отзывы
2026, Германия / США, ужасы, боевик
1 столовая ложка в чайник — и накипь сама слезает хлопьями: остывший раствор выливаю в унитаз, чтобы и он заблестел
В ноябре вместе с иголками тащу из лесу мох: раскладываю по дачному участку — всю зиму и весну радуюсь этой находке
3 ложки в таз — и наждачные пятки снова бархатные и мягкие как суфле: копеечный порошок с кухни вместо дорогого педикюра
После «Битвы моторов» будет «Битва мажоров»: Янковский и Андреева снова вместе, но вместо Борисова будет Васильев
Забудьте про «Ронина»: в этом сериале Паламарчук превзошел самого себя — «масштабная и очень красивая» драма на 8 серий
Бууу-тест: ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой фильм включить на Хэллоуин — советскую «сладость» или голливудскую «гадость»?
«Лично я в полном восторге»: 94% зрителей советуют сериал с Козловским и звездой «Фишера» — рейтинг 7,9 говорит сам за себя
«Груз 200» на их фоне – черная комедия: 5 лучших российских ужастиков в истории, после которых страшно засыпать (№2 сравнивают с «Братом»!)
Русское «Назад в будущее» на минималках – Sci-Fi-новинку Okko зрители смотрят, не отрываясь: «за 7 серий ни разу не схватил телефон»
Брагин и Шибанов вернулись в «Первом отделе-6», но все внимание перетянул другой хит НТВ: зрители требуют продолжения
«А где же деньги, Зин?»: попробуйте набрать 5 из 5 в денежном тесте по советскому кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить