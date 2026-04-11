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Постер фильма Тайлер Рейк: Операция по спасению 3
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Тайлер Рейк: Операция по спасению 3

Extraction 3
США / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Тайлер Рейк: Операция по спасению 3

В ролях

Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Tyler Rake
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Alcott
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Nik Khan
Эйнар Харальдссон
Эйнар Харальдссон
Patrick Newall
Seb
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Chi Lewis-Parry
Джо Таслим
Джо Таслим
Сиена Агудонг
Jennie Pines
Jungle Woman
Режиссер Сэм Харгрейв
Сценарист David Weil, Ande Parks, Джо Руссо, Anthony Russo, Fernando León González
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство AGBO, Netflix Studios, Wild State
Другие названия
Extraction 3, Resgate 3, Tyler Rake: A kimenekítés 3., Tyler Rake: Extraction 3, إكستراكشن 3

Рейтинг фильма

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Обновлено 15 октября 2026

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