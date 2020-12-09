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Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен
Elena Kondulainen
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Елена Кондулайнен
Elena Kondulainen
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Дата рождения
9 апреля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Токсово, Ленинградская область, СССР (Россия)
Биография Елены Кондулайнен
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Фильмография Елены Кондулайнен
Зимы не будет
комедия
2014, Россия
5.0
А мама лучше!
мелодрама, комедия
2010, Россия
1.0
Кардиограмма любви
драма, мелодрама
2008, Украина
5.0
Даун хаус
комедия
2001, Россия
7.0
На Муромской дорожке
мелодрама
1993, Германия
7.0
Караван смерти
боевик
1991, СССР
6.0
Муж собаки Баскервилей
боевик
1990, СССР
5.0
Русь изначальная
исторический, военный
1986, СССР
6.0
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8 комментариев
27 декабря 2018 00:07
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