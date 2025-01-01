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Месяц в деревне
Билеты от 500₽
Киноафиша Месяц в деревне

Спектакль Месяц в деревне

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История о жизни по пьесе Ивана Тургенева

Иван Тургенев написал эту пьесу в середине XIX века, но Павел Сафонов сумел адаптировать её для современной сцены, превратив в историю о жизни, в которой «нечем дышать».

Атмосфера Тургенева

Режиссёр бережно сохранил акварельную и чувственную атмосферу оригинальной пьесы. Постановка наполнена тонкими переживаниями, невысказанными словами и глубокими эмоциями.

Любовь не вовремя

В центре сюжета — история любви, которая вспыхивает внезапно и разрушает привычный уклад жизни. Наталья Петровна и студент Беляев сталкиваются с чувством, которое противоречит их миру и окружению.

Испытание чувств

Все герои проходят через проверку своих душевных и нравственных сил. Они сталкиваются с неизрасходованными чувствами, которые становятся центром притяжения их судеб.

Вечная тема

Спектакль поднимает вопрос, который остаётся актуальным во все времена: почему любовь часто приходит не вовремя, к не тем людям и не так, как хотелось бы?

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Вероника Лысакова
Марина Иванова
Алексей Кондрахов
Алексей Кондрахов
Михаил Бабичев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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