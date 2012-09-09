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Киноафиша Сериалы Отцовский инстинкт

Отцовский инстинкт (2012 - 2012)

Отцовский инстинкт 16+
Год выпуска 2012
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Эксперты в области биологии утверждают, что отцы не чувствуют природного инстинкта сродни материнскому. Однако повороты человеческих судеб свидетельствуют об обратном. Жизнь Андрея Перевалова вполне предсказуема: он работает в коммунальной службе и собирается стать отцом. Однажды его супруга отправляется к подруге и попадает в ДТП. Акушерка в местном роддоме проводит тяжелую операцию и спасает ребенка, но женщина умирает. При этом все считают, что погибли оба родителя, поскольку водителя принимают за супруга Веры.

В ролях
В ролях
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен
Ирина Савицкова
Ирина Савицкова
Леся Самаева
Леся Самаева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отцовский инстинкт - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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