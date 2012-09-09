Эксперты в области биологии утверждают, что отцы не чувствуют природного инстинкта сродни материнскому. Однако повороты человеческих судеб свидетельствуют об обратном. Жизнь Андрея Перевалова вполне предсказуема: он работает в коммунальной службе и собирается стать отцом. Однажды его супруга отправляется к подруге и попадает в ДТП. Акушерка в местном роддоме проводит тяжелую операцию и спасает ребенка, но женщина умирает. При этом все считают, что погибли оба родителя, поскольку водителя принимают за супруга Веры.