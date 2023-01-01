Путешествие в другой город, 1980

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о выходе в прокат О фильме Она — телефонистка гостиницы Лина. Он — главный инженер стройуправления Кириллов, приехавший по служебным делам из Ленинграда. Им уже за сорок. Оба одиноки. Случайно встретившись и полюбив друг друга, они так и не стали счастливыми… Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 1980 Режиссер Виктор Трегубович В ролях Кирилл Лавров Ирина Купченко Михаил Погоржельский Виктор Проскурин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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