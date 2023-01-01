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Скоро в прокате "Ночная сова"
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Путешествие в другой город
Puteshestvie v drugoy gorod
Путешествие в другой город, 1980
1980 / СССР
6.5
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10
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Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
мелодрама
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О фильме
Она — телефонистка гостиницы Лина. Он — главный инженер стройуправления Кириллов, приехавший по служебным делам из Ленинграда. Им уже за сорок. Оба одиноки. Случайно встретившись и полюбив друг друга, они так и не стали счастливыми…
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1980
Режиссер
Виктор Трегубович
В ролях
Кирилл Лавров
Ирина Купченко
Михаил Погоржельский
Виктор Проскурин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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