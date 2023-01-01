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Путешествие в другой город
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Puteshestvie v drugoy gorod

Путешествие в другой город, 1980

1980 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Она — телефонистка гостиницы Лина. Он — главный инженер стройуправления Кириллов, приехавший по служебным делам из Ленинграда. Им уже за сорок. Оба одиноки. Случайно встретившись и полюбив друг друга, они так и не стали счастливыми…
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1980
Режиссер
Виктор Трегубович
В ролях
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Михаил Погоржельский
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Путешествие в другой город 1 постер
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