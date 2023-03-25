Внешность не принесла счастья: как сложилась судьба главной красотки перестройки Кондулайнен (фото)

Елена Кондулайнен прославилась на всю страну, когда приняла участие в картине «Сто дней до приказа», где появилась в кадре абсолютно голой. Эпатажная роль сделала ее одной из самых востребованных артисток, а миллионы мужчин мечтали с ней познакомиться. Однако такая популярность не сделала артистку счастливой.

Так, сразу же после выхода нашумевшей ленты Кондулайнен получала десятки предложений от режиссеров. Она активно соглашалась на все роли и не боялась сниматься обнаженной, чем только сильнее привлекала внимание к себе. Но уже в 90-х артистка перестала быть интересной публике и пропала с экранов.

Не удалось артистке построить и личную жизнь. Она три раза была замужем, но каждый брак оканчивался разводом, потому что избранники Кондулайнен пытались ее контролировать. Звезда экрана оказывалась в золотой клетке и не могла примириться со своей судьбой.

Сегодня Кондулайнен, как пишут СМИ, вновь замужем. Она в четвертый раз связала себя узами брака с мужчиной, который на тридцать лет младше. Знаменитость старается не рассказывать о своей личной жизни и все время посвящает родным, практически полностью отказавшись от работы в кино.