Народ в шоке: звезда «Триггера» раскрыл правду о романе с первой красоткой СССР

В жизни Олега Каменщикова было немало увлечений. Многие помнят, сколько шума наделала новость о романе актера с первой красавицей советского кино Еленой Кондулайнен, которая старше его на 19 лет.

Тогда звезда экрана честно призналась, что не смогла устоять перед красивыми ухаживаниями начинающего артиста. Оказалось, что именитая актриса водила россиян за нос: на деле все было совершенно иначе. Именно она первой обратила внимание на юного коллегу по цеху, которому и предложила сыграть влюбленную парочку, чтобы привлечь к себе внимание публики.

«Ради шоу», — объяснил Каменщиков в интервью порталу «СтарХит».

Звезда «Триггера» уточнил, что в то время Кондулайнен уже была не так востребована, как в разгар своей карьеры, а он делал первые шаги в мире шоу-бизнеса, поэтому такое сотрудничество обоим показалось довольно выгодным. По уверению знаменитости, между ним и артисткой всегда были исключительно дружеские отношения. В завершение актер заверил всех в том, что больше не нуждается в хайпе подобного рода.