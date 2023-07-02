10 лет спустя: чем сегодня занимаются актеры культового «Офиса»

Сериал «Офис», столь сильно полюбившийся зрителям и получивший статус культового, вырос из британского одноименного проекта с Рикки Джервейсом в главной роли. Если оригинальный сериал просуществовал всего два сезона и был закрыт из-за низких рейтингов, то американский ремейк прочно вошел в список лучших и любимых ситкомов всех времен. Сегодня большинство исполнителей главных ролей в этом шоу прочно держатся в Голливуде и до сих пор востребованы в индустрии. Кто-то, однако, почти не снимается.

Стив Карелл (Майкл Скотт)

Одним из самых сложных кастингов в проекте был выбор исполнителя роли эксцентричного начальника Майкла Скотта. На эту роль пробовались Стенли Туччи, Роб Шнайдер, Джон Фавро и многие другие звезды, но, к счастью, был выбран Стив Карелл, который идеально вписался в этот ситком.

На волне успеха «Офиса» Карелл стал много сниматься. Поскольку съемки проекта шли почти 9 лет, Стив успел засветиться в десятке проектов, в том числе комедиях «Эван всемогущий», «Сорокалетний девственник», «Эта дурацкая любовь». Сейчас актер фокусируется на более серьезных ролях — он участвует в популярном сериале Apple+ «Утреннее шоу», а также снимался с Тимоти Шаламе в драме «Красивый мальчик». С 2020 по 2022 Карелл также играл главную роль в сериале «Космические войска». Актер женат на Нэнси Карелл, которая сыграла в «Офисе» любовный интерес Майкла Скотта Кэрол.

Нэнси и Стив в Каннах (2023)

Джон Красински (Джим Халперт)

Для Джона Красински роль в «Офисе» стала дебютной в карьере. Начинающий исполнитель, который до этого успел немного поработать в массовках, даже был готов сдаться и поехать обратно домой, однако прослушивание оказалось успешным и его взяли на роль Джима. За эту роль также боролись Адам Скотт и Джон Чо, но повезло именно Красински.

За время «Офиса» Джон принял участие в таких фильмах, как «Отпуск по обмену», «Жених напрокат» и «Лицензия на брак». С 2018 года Красински играет главную роль в сериале «Джек Райан» и пробует себя в режиссуре. Его дебют «Тихое место» был очень хорошо принят как зрителями, так и критиками. Джон счастливо женат на британской актрисе Эмили Блант, у них две дочери.

Джон Красински (2022)

Дженна Фишер (Пэм Бисли)

Дженна Фишер была мало кому известна до роли Пэм в «Офисе». Главной соперницей за роль возлюбленной Джима на кастинге была Кэтрин Хан, и кто знает, каким мог бы получиться ситком, если бы она все-таки получила роль. В феврале 2023 года стало известно, что актриса сыграет в мюзикле «Дрянные девчонки» по одноименному фильму. До 2007 года Дженна была замужем за режиссером Джеймсом Ганном, а с 2010 нашла свое счастье в браке со сценаристом и режиссером Ли Кирком.

После «Офиса» Фишер снималась в сериалах «Ты, я и конец света», «Разделенные вместе», а также в фильмах «Статус Брэда», «Поезд на Париж» и «Гигантский механический человек». С 2019 года Дженна также ведет популярный подкаст «Леди Офиса» вместе с Анжелой Кинси (которая в свое время тоже пробовалась на роль Пэм), где они обсуждают серии «Офиса» и обсуждают закулисные подробности съемок культового шоу.

Дженна Фишер, Анджела Кинси, Кейт Флэннери (2019)

Рэйн Уилсон (Дуайт Шрут)

Одним из ярких претендентов на роль Дуайта был Сет Роген, однако в итоге выбор пал на малоизвестного, но невероятно харизматичного Рэйна Уилсона. Сегодня уже трудно представить кого-либо другого в образе вредного, но доброго в душе Дуайта. Этот персонаж высоко оценен критиками и стал любимцем аудитории.

Рэйн активно снимался в кино еще во время «Офиса». Его можно увидеть в таких фильмах, как «Джуно», «Моя супер бывшая», «Трансформеры: Месть падших». После окончания сериала Уилсон, в отличии от своих коллег, снимался не так много. Актер принял участие в заметных проектах «Миссия: Неадекватна», «Звездный путь: Дискавери», «Мег: Монстр глубины» и «Странный: История Эла Янковича». В 2022 году он сменил имя, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам экологии и изменению климата. Теперь полное имя актера звучит как Рэйнфолл Хит Вэйв Экстрим Винтер Уилсон, что переводится как Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима.

Рэйн Уилсон (2022)

Би Джей Новак (Райан Ховард)

Райан хоть и не был одним из центральных персонажей сериала, но запомнился зрителям своей яркой ролью, а кроме того был одним из сценаристов и продюсеров «Офиса». До этого проекта Новак участвовал в популярном шоу MTV «Подстава», а уже на волне популярности сериала стал сниматься во многих фильмах и шоу.

Его можно увидеть у Тарантино в «Бесславных ублюдках», а также в сериале Минди Кейлинг, коллеги по «Офису», «Минди». Новак также снялся в фильмах «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Основатель», «Спасти мистера Бэнкса» и сериалах «Сообщество» и «Новости». Один из последних фильмов с участием актера — детективная драма «Месть», где также снялся Эштон Кутчер.

Би Джей Новак и Минди Кейлинг (2023)

Мелора Хардин (Джен Левинсон)

Хардин была известна и до «Офиса», она успешно снималась в кино и сериалах еще с 80-х. Ее можно увидеть в небольших ролях в таких культовых проектах, как «Друзья», «Квантовый скачок», «Она написала убийство» и многих других. Хардин давно и счастливо замужем за актером Гилдартом Джексоном, наиболее известным по роли Гидеона в сериале «Зачарованные». Кроме того, Джексон сыграл супруга героини Мелоры в популярном сериале «С большой буквы», где актриса сыграла роль справедливой и сильной начальницы модного женского журнала.

После окончания «Офиса» Хардин снялась в картине «Вне/себя» с Райаном Рейнольдсом, но преимущественно актрису можно увидеть на телевидении. Самые яркие проекты с Мелорой — вышеупомянутый сериал «С большой буквы», а также сериал «Миллион мелочей».

Мелора Хардин (2023)

Бонус: Майкл Шур (Моуз Шрутт)

Был в сериале один персонаж, который появлялся крайне редко — это кузен Дуайта Шрута Моуз. Но именно сыгравший его человек и стоит за идеей и воплощением всего сериала. Майкл Шур также ответственен за появление на экранах таких сериалов, как «Парки и зоны отдыха», «В лучшем мире», «Бруклин 9-9» и «Хитрости». Он получил несколько премий «Эмми» и считается одним из самых креативных и интересных продюсеров современных комедийных сериалов.