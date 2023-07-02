10 лет спустя: чем сегодня занимаются актеры культового «Офиса»
Что делали и где снимались Стив Карелл и другие звезды после финала сериала «Офис».
Сериал «Офис», столь сильно полюбившийся зрителям и получивший статус культового, вырос из британского одноименного проекта с Рикки Джервейсом в главной роли. Если оригинальный сериал просуществовал всего два сезона и был закрыт из-за низких рейтингов, то американский ремейк прочно вошел в список лучших и любимых ситкомов всех времен. Сегодня большинство исполнителей главных ролей в этом шоу прочно держатся в Голливуде и до сих пор востребованы в индустрии. Кто-то, однако, почти не снимается.
Стив Карелл (Майкл Скотт)
Одним из самых сложных кастингов в проекте был выбор исполнителя роли эксцентричного начальника Майкла Скотта. На эту роль пробовались Стенли Туччи, Роб Шнайдер, Джон Фавро и многие другие звезды, но, к счастью, был выбран Стив Карелл, который идеально вписался в этот ситком.
На волне успеха «Офиса» Карелл стал много сниматься. Поскольку съемки проекта шли почти 9 лет, Стив успел засветиться в десятке проектов, в том числе комедиях «Эван всемогущий», «Сорокалетний девственник», «Эта дурацкая любовь». Сейчас актер фокусируется на более серьезных ролях — он участвует в популярном сериале Apple+ «Утреннее шоу», а также снимался с Тимоти Шаламе в драме «Красивый мальчик». С 2020 по 2022 Карелл также играл главную роль в сериале «Космические войска». Актер женат на Нэнси Карелл, которая сыграла в «Офисе» любовный интерес Майкла Скотта Кэрол.
Джон Красински (Джим Халперт)
Для Джона Красински роль в «Офисе» стала дебютной в карьере. Начинающий исполнитель, который до этого успел немного поработать в массовках, даже был готов сдаться и поехать обратно домой, однако прослушивание оказалось успешным и его взяли на роль Джима. За эту роль также боролись Адам Скотт и Джон Чо, но повезло именно Красински.
За время «Офиса» Джон принял участие в таких фильмах, как «Отпуск по обмену», «Жених напрокат» и «Лицензия на брак». С 2018 года Красински играет главную роль в сериале «Джек Райан» и пробует себя в режиссуре. Его дебют «Тихое место» был очень хорошо принят как зрителями, так и критиками. Джон счастливо женат на британской актрисе Эмили Блант, у них две дочери.
Дженна Фишер (Пэм Бисли)
Дженна Фишер была мало кому известна до роли Пэм в «Офисе». Главной соперницей за роль возлюбленной Джима на кастинге была Кэтрин Хан, и кто знает, каким мог бы получиться ситком, если бы она все-таки получила роль. В феврале 2023 года стало известно, что актриса сыграет в мюзикле «Дрянные девчонки» по одноименному фильму. До 2007 года Дженна была замужем за режиссером Джеймсом Ганном, а с 2010 нашла свое счастье в браке со сценаристом и режиссером Ли Кирком.
После «Офиса» Фишер снималась в сериалах «Ты, я и конец света», «Разделенные вместе», а также в фильмах «Статус Брэда», «Поезд на Париж» и «Гигантский механический человек». С 2019 года Дженна также ведет популярный подкаст «Леди Офиса» вместе с Анжелой Кинси (которая в свое время тоже пробовалась на роль Пэм), где они обсуждают серии «Офиса» и обсуждают закулисные подробности съемок культового шоу.
Рэйн Уилсон (Дуайт Шрут)
Одним из ярких претендентов на роль Дуайта был Сет Роген, однако в итоге выбор пал на малоизвестного, но невероятно харизматичного Рэйна Уилсона. Сегодня уже трудно представить кого-либо другого в образе вредного, но доброго в душе Дуайта. Этот персонаж высоко оценен критиками и стал любимцем аудитории.
Рэйн активно снимался в кино еще во время «Офиса». Его можно увидеть в таких фильмах, как «Джуно», «Моя супер бывшая», «Трансформеры: Месть падших». После окончания сериала Уилсон, в отличии от своих коллег, снимался не так много. Актер принял участие в заметных проектах «Миссия: Неадекватна», «Звездный путь: Дискавери», «Мег: Монстр глубины» и «Странный: История Эла Янковича». В 2022 году он сменил имя, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам экологии и изменению климата. Теперь полное имя актера звучит как Рэйнфолл Хит Вэйв Экстрим Винтер Уилсон, что переводится как Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима.
Би Джей Новак (Райан Ховард)
Райан хоть и не был одним из центральных персонажей сериала, но запомнился зрителям своей яркой ролью, а кроме того был одним из сценаристов и продюсеров «Офиса». До этого проекта Новак участвовал в популярном шоу MTV «Подстава», а уже на волне популярности сериала стал сниматься во многих фильмах и шоу.
Его можно увидеть у Тарантино в «Бесславных ублюдках», а также в сериале Минди Кейлинг, коллеги по «Офису», «Минди». Новак также снялся в фильмах «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Основатель», «Спасти мистера Бэнкса» и сериалах «Сообщество» и «Новости». Один из последних фильмов с участием актера — детективная драма «Месть», где также снялся Эштон Кутчер.
Мелора Хардин (Джен Левинсон)
Хардин была известна и до «Офиса», она успешно снималась в кино и сериалах еще с 80-х. Ее можно увидеть в небольших ролях в таких культовых проектах, как «Друзья», «Квантовый скачок», «Она написала убийство» и многих других. Хардин давно и счастливо замужем за актером Гилдартом Джексоном, наиболее известным по роли Гидеона в сериале «Зачарованные». Кроме того, Джексон сыграл супруга героини Мелоры в популярном сериале «С большой буквы», где актриса сыграла роль справедливой и сильной начальницы модного женского журнала.
После окончания «Офиса» Хардин снялась в картине «Вне/себя» с Райаном Рейнольдсом, но преимущественно актрису можно увидеть на телевидении. Самые яркие проекты с Мелорой — вышеупомянутый сериал «С большой буквы», а также сериал «Миллион мелочей».
Бонус: Майкл Шур (Моуз Шрутт)
Был в сериале один персонаж, который появлялся крайне редко — это кузен Дуайта Шрута Моуз. Но именно сыгравший его человек и стоит за идеей и воплощением всего сериала. Майкл Шур также ответственен за появление на экранах таких сериалов, как «Парки и зоны отдыха», «В лучшем мире», «Бруклин 9-9» и «Хитрости». Он получил несколько премий «Эмми» и считается одним из самых креативных и интересных продюсеров современных комедийных сериалов.