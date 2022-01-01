Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Louis de Funes
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Луи де Фюнес
Louis de Funes
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 июля 1914
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
27 января 1983
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Луи де Фюнес
Легендарный французский киноактёр, комик, режиссёр, сценарист.
Развернуть
Фильмография Луи де Фюнес
Жандарм и жандарметки
комедия, криминал
1982, Франция
6.0
Скупой
комедия
1980, Франция
6.0
Жандарм и инопланетяне
комедия, криминал, фантастика
1979, Франция
6.0
Крылышко или ножка
комедия, семейный
1976, Франция
7.0
Приключения раввина Якова
семейный, приключения, комедия
1973, Франция
7.0
Мания величия
исторический, комедия
1971, Франция / Испания / Италия / ФРГ
7.0
Человек-оркестр
мюзикл, комедия
1970, Франция / Италия
6.0
Жандарм на отдыхе
комедия, криминал
1970, Франция / Италия
6.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас