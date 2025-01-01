Меню
Лоррейн Бракко
Награды
Награды и номинации Лоррейн Бракко
Lorraine Bracco
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лоррейн Бракко
Оскар 1991
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Золотая малина 2023
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
