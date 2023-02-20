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Киноафиша Новости Мэри Элизабет Уинстед заменила Розамунд Пайк в касте триллера о болезни, поражающей богачей

Мэри Элизабет Уинстед заменила Розамунд Пайк в касте триллера о болезни, поражающей богачей

20 февраля 2023 15:18
Мэри Элизабет Уинстед заменила Розамунд Пайк в касте триллера о болезни, поражающей богачей

Новый фильм от режиссера испанского хита «Платформа».

В начале прошлого года был анонсирован сатирический пандемийный триллер «Грипп богачей» (Rich Flu), в котором должны были сыграть Розамунд Пайк, Даниэль Брюль и Маколей Калкин, но из-за накладок в графике актерский состав был полностью обновлен. Вместо Пайк ведущую роль исполнит Мэри Элизабет Уинстед («Фарго»), а ее экранными партнерами выступят Джона Хауэр-Кинг («Русалочка»), Лоррейн Бракко («Клан Сопрано»), а также Рейф Сполл («Англичанка») и его отец Тимоти Сполл («Уильям Тернер»).

Предстоящая картина расскажет странном смертельном вирусе, который убивает исключительно богатейших людей планеты. Выкосив миллиардеров, болезнь опускается по экономической лестнице и начинает поражать всех, у кого есть хоть какое-то состояние. В этой связи начинается массовая паника, поскольку люди второпях попытаются избавиться от своих активов.

В остальной актерский состав вошли Дикси Эгерикс («Таинственный сад»), Сезар Домбой («Чужестранка»), Даяна Эсебе («Има») и Рихард Заммель («Три дня на убийство»). Постановкой занимается создатель научно-фантастического триллера Netflix «Платформа» Гальдер Гастелу-Уррутия — для него это будет второй полнометражный режиссерский проект. Сценарий он написал вместе с Сэмом Штайнером («Ногти») и авторами «Платформы» Педро Ривером и Давидом Десола. Съемки уже стартовали и проходят в Барселоне, Фуэртевентуре и Сенегале.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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