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Киноафиша Сериалы Напарницы

Напарницы (2010 - 2016)

Rizzoli & Isles 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал TNT
Продолжительность сериала 75 часов 15 минут

О чем сериал

Бостонский детектив Джейн Риццоли раскрывает преступления вместе с патологоанатомом Морой Айлс.

В ролях
В ролях
Колин Эглсфилд
Колин Эглсфилд
Адам Синклер
Адам Синклер
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Джордан Бриджес
Джордан Бриджес
Саша Александр
Саша Александр
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Напарницы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 10 эпизодов
 
Напарницы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 15 эпизодов
 
Напарницы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 15 эпизодов
 
Напарницы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 16 эпизодов
 
Напарницы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 18 эпизодов
 
Напарницы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 18 эпизодов
 
Напарницы - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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