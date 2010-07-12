Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
1 постер
Киноафиша
Сериалы
Напарницы
Напарницы (2010 - 2016)
Rizzoli & Isles
18+
драма
криминал
Год выпуска
2010
Страна
США
Всего сезонов
7 сезонов
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
TNT
Продолжительность сериала
75 часов 15 минут
О чем сериал
Бостонский детектив Джейн Риццоли раскрывает преступления вместе с патологоанатомом Морой Айлс.
Развернуть
В ролях
В ролях
Колин Эглсфилд
Адам Синклер
Брюс МакГилл
Джордан Бриджес
Саша Александр
Лоррейн Бракко
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2010,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2011,
15 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2012,
15 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2013,
16 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2014,
18 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2015,
18 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2016,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667